مؤشر: إنتاج القطاع غير النفطي السعودي عند أعلى مستوياته في نحو 4 سنوات

أظهر مسح يوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما للشهر الرابع عشر على التوالي في أكتوبر تشرين الأول وأن الإنتاج زاد بأعلى معدل منذ ديسمبر كانون الأول 2017، مما يشير إلى استمرار قوة القطاع.

انخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.7 في أكتوبر تشرين الأول من 58.6 في سبتمبر أيلول، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "بيانات مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر أظهرت أن القطاع غير النفطي يتعافى بوتيرة سريعة. النمو في الإنتاج هو الأقوى منذ أربع سنوات، وجاء مدفوعا بزيادة ملحوظة في طلب العملاء مع استمرار النشاط الاقتصادي في ظل رفع قيود كوفيد-19".

واستمرت الشركات الخاصة غير النفطية في السعودية في الحصول على نظرة مستقبلية إيجابية للأعمال، مع تعليق الآمال على توقعات بتحسن إضافي في الطلب. وكانت المعنويات عند ثاني أعلى مستوى لها خلال العام ولكنها أضعف قليلا مما كانت عليه في سبتمبر أيلول.