موديرنا تعرض على الاتحاد الإفريقي اللقاحات المضادة لكورونا بسعر 7 دولارات للجرعة

قال جون نكنجاسونغ مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا الخميس إن شركة موديرنا عرضت بيع لقاحات بسعر سبعة دولارات للجرعة إلى الاتحاد الإفريقي وهو نصف السعر الذي دفعته الولايات المتحدة في وقت سابق من العام.

ويمثل هذا العرض خصما سعريا كبيرا عن المتفق عليه مع بقية المشترين ومنهم الاتحاد الأوروبي هذا العام، في إطار اتجاه أوسع نطاقا لشركات الأدوية لبيع اللقاحات بأسعار أقل للبلدان الأقل دخلا.

وذكر نكنجاسونغ في إفادة صحفية أسبوعية عبر الإنترنت "يسرني القول إن جرعة لقاح موديرنا ستكون مقابل سبعة دولارات. هذا ما عُرض علينا".

وقالت موديرنا في وقت سابق من العام الحالي إن صفقاتها المبرمة خارج الولايات المتحدة ستكون بين 22 و37 دولارا للجرعة. ونظرا لأن هذه الصفقات لم تشمل من قبل أي بلد منخفض الدخل فإن هذا أول مؤشر على نطاق السعر الذي تستعد الشركة لأخذه من البلدان الأكثر فقرا.

وأشار نكنجاسونغ إلى أن إفريقيا تواجه دون شك موجة رابعة من الجائحة، مضيفا أن ستة بالمئة فحسب من السكان المؤهلين تلقوا جرعة اللقاح كاملة.

وقال إن إفريقيا سجلت حتى الآن 8.5 مليون إصابة و220 ألف وفاة بفيروس كورونا.