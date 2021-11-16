طيران الإمارات: المحادثات بشأن بوينغ 777 إكس جارية على قدم وساق

قال رئيس طيران الإمارات‭ ‬يوم الثلاثاء إن الشركة التي مقرها دبي أحرزت تقدما في المحادثات مع بوينج بشأن مخاوفها فيما يتعلق بتأخيرات الطائرة 777 إكس، لكنها لا تزال تنتظر لمعرفة متى ستتسلم الطائرة التي تراها هامة لنموها في المستقبل.

وقال تيم كلارك: "إنه عمل جار... توصلنا إلى اتفاق بشأن ما نعتقد أنه يتعين علينا القيام مع بعضنا البعض"، مضيفا أنه يتوقع مزيدا من الوضوح بشأن المشروع المتأخر "في غضون أشهر تسعة مقبلة أو عام".

وستصبح 777.إكس أول طائرة كبيرة تُعتمد منذ تسببت مشاكل برمجية في طائرتين من نوع بوينج 737 ماكس في حادثي تحطم داميين واتهامات بعلاقات محاباة بين الشركة وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية.

وأعلنت "طيران الإمارات" عن طلب 150 طائرة "777 أكس أس" في معرض دبي للطيران عام 2013 وقامت في وقت لاحق بمراجعة الصفقة.