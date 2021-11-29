فيديو: قتلى وجرحى جراء رياح عاتية اقتلعت أسطحا وأطاحت بشاحنات في إسطنبول

قتل 4 أشخاص، بينهم أجنبي، وأصيب 19 آخرين بجراح يوم الإثنين عندما ضربت رياح عاتية أكبر مدينة تركية والمناطق المحيطة بهان بحسب بيان صادر عن مكتب حاكم اسطنبول.

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، إن إسطنبول تعرضت لرياح قوية وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة يوم الإنين، وسط توقعات بأحوال جوية سيئة في المناطق القريبة مثل مدينة إزمير الساحلية في غرب البلاد. وحذرت المديرية من احتمال استمرار الرياح القوية يوم الثلاثاء.

وأضاف مكتب حاكم اسطنبول في البيان "بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن رياح جنوبية غربية في إسطنبول منذ الصباح، لاقى أربعة أشخاص حتفهم، أحدهم أجنبي وثلاثة مواطنين أتراك، وأُصيب 19 تركيا بجراح بينهم ثلاثة حالتهم حرجة".

وتسببت الرياح في انهيار أجزاء من بعض المباني، وأخذ المشاة يهرولون للنجاة بأنفسهم من القطع المتطايرة. وأبلغت الخطوط الجوية التركية عن تعطيلات في جدول رحلاتها، كما أُغلق مضيق البوسفور أمام حركة السفن في الاتجاهين.