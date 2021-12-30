مدينة شيان الصينية تكافح أكبر تفش لكوفيد-19 خلال العام الحالي

سجلت مدينة شيان الصينية يوم الخميس، أكثر من مئة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 وبهذا تكون حصيلة الإصابات المحلية بها الأعلى بين جميع المدن في الصين هذا العام.

وكشفت بيانات رسمية، أن شيان رصدت 155 إصابة محلية جديدة في 29 ديسمبر/كانون الأول.

وبهذا يتجاوز عدد الإصابات المحلية 1100 منذ بدء التفشي في التاسع من ديسمبر/كانون الأول، مما اضطر السلطات لفرض الإغلاق على المدينة التي يقطنها 13 مليون نسمة.

وقال تشانغ فنغ هو المسؤول في حكومة المدينة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن "شيان بلغت مرحلة حياة أو موت في مكافحة الفيروس".

وشيان إحدى مناطق الجذب السياحي في الصين.

ومنعت السلطات الكثير من سكان المدينة من مغادرة منازلهم باستثناء الذهاب لإجراء فحص لتبين الإصابة بمرض كوفيد-19 أو لأمور أساسية أخرى وافقت عليها السلطات.

ويتزامن الإغلاق في شيان، الذي دخل يومه الثامن، مع مرور عامين على ظهور أول مؤشرات تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان في وسط الصين.