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شاهد: الهند تطلق حملة لتطعيم الأطفال وسط مخاوف من زيادة في إصابات أوميكرون

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بقلم:  يورونيوز
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الهند تطلق حملة لتطعيم الأطفال ضد كوفيد.
الهند تطلق حملة لتطعيم الأطفال ضد كوفيد.   -   حقوق النشر  أ ف ب

بدأت الهند الإثنين تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما ضد فيروس كورونا ضمن جهود لتوسيع نطاق حملة التطعيم في بلد يضم أكبر عدد من المراهقين في العالم، وذلك وسط مخاوف من أن يتسبب المتحور أوميكرون في موجة جديدة من الإصابات.

وسجلت السلطات الإثنين 33750 إصابة جديدة بكوفيد-19 و123 وفاة بالمرض. وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون سريع الانتشار بلغ 1700.

وستنضم المدارس الخاصة والعامة إلى مراكز تطعيم الأطفال لتوزيع اللقاحات وصدرت أوامر للسلطات التعليمية بإرسال بيانات التطعيم يوميا إلى سلطات الولاية.

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وشهدت دول كثيرة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية إصابات بين الأطفال مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة وشجعت الآباء على تطعيم أطفالهم.

المصادر الإضافية • رويترز