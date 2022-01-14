مجموعة ملتيبلاي الإماراتية تعتزم التوسع بمقدار 845 مليون دولار

قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة ملتيبلاي القابضة في أبوظبي الجمعة إن الشركة، التي تعد العالمية القابضة مساهما رئيسيا بها، ستنفق 3.1 مليار درهم (845 مليون دولار) جمعتها عند إدراجها الشهر الماضي على صفقات تهدف للتوسع.

تأسست ملتيبلاي في 2003 كوكالة اتصالات واستحوذت عليها العالمية القابضة في 2020 قبل إدراجها في بورصة أبوظبي.

والشركة العالمية القابضة، التي يرأسها مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، هي واحدة من أعلى الشركات المدرجة قيمة في الإمارات.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة سامية بو عزة لرويترز إن غالبية المبلغ المذكور سينفق في استثمارات وصفقات استحواذ، وسيكون "موزعا بالتساوي تقريبا" على كافة وحدات العمل.

وأضافت في مقابلة مع رويترز "نتمتع بجرأة بالغة ونبحث بقوة شديدة عن الفرص الجيدة"، وأضافت أن الشركة تدرس عدة صفقات في أوروبا.

ولم تذكر أي تفاصيل بشأن الصفقات المحتملة. وقالت "الإطار الزمني سيتحدد فور ظهور الفرص".

وأعلنت ملتيبلاي في نهاية ديسمبر كانون الأول أنها ستستثمر 275 مليون درهم في وكالة جيتي إيمدجز قبيل اندماج مرتقب هذا العام بين الشركة الإعلامية وشركة استحواذات ذات غرض خاص.