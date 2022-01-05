نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بشكل قوي في ديسمبر

أظهر مسح يوم الأربعاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما بقوة في ديسمبر/كانون الأول للشهر الثالث عشر على التوالي.

وهبط مؤشر "آي.إتش.إس" ماركت لمديري المشتريات بالإمارات المعدل موسميا قليلا في ديسمبر/كانون الأول إلى 55.6 من 55.9 في نوفمبر/ تشرين الثاني قرب أعلى مستوياته في عامين ونصف.

وتحسنت ظروف عمل الشركات في الإمارات باستضافة دبي لمعرض "إكسبو" العالمي الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول ويستمر حتى مارس/ آذار.

ويمثل ذلك تحولا كبيرا عن العام الماضي عندما سجل مؤشر مديري المشتريات أربعة أشهر فقط من النمو الضعيف بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 على السياحة والطيران وقطاعات اقتصادية حيوية أخرى.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي لدى "آي.إتش.إس" ماركت "أحجام العمل الجديدة ارتفعت بشدة مما دعم أسرع نمو للنشاط في نحو عامين ونصف".

وارتفع مؤشر الإنتاج الذي يقيس نشاط الشركات إلى 62.7 في ديسمبر/ كانون الأول من 61.6 في نوفمبر/ تشرين الثاني وهو أعلى مستوياته منذ يوليو/ تموز 2019.

واستمرت الطلبيات الجديدة في الزيادة في ديسمبر /كانون الأول رغم تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وقال أوين "قد تشهد الشهور القليلة المقبلة تحديات أكبر ويعتمد ذلك على كيف سيؤثر المتحور أوميكرون على حركة السفر العالمية والقيود المحلية.

وتواجه الشركات كذلك احتمال ارتفاع التضخم، بعد أن أظهرت أحدث البيانات أسرع ارتفاع في تكاليف المشتريات في تسعة أشهر نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية".

وسجل مؤشر العمالة الفرعي نموا للشهر السابع على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول.