بنوك روسية تبدأ قريبا في إصدار بطاقات تستخدم نظام البطاقات الصيني يونيون باي

قالت عدة بنوك روسية الأحد إنها ستبدأ قريبا في إصدار بطاقات تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني يونيون باي مقرونا بشبكة مير الروسية وذلك بعد أن قالت فيزا وماستر كارد إنهما علقتا عملياتهما في روسيا.

وجاءت الإعلانات المتعلقة بالتحول إلى يونيون باي الأحد من سبير بنك وهو أكبر بنك روسي وكذلك بنك ألفا وبنك تينكوف. والأحد، قالت شركة أمريكان إكسبريس إنها ستعلق جميع عملياتها في روسيا وبيلاروس، لتنضم إلى عدد متزايد من الشركات الغربية في مقاطعة الأعمال هناك بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت شركة بطاقات الائتمان في بيان على موقعها الإلكتروني "في ضوء الهجوم الروسي المستمر وغير المبرر على شعب أوكرانيا، تعلق أمريكان إكسبريس جميع العمليات في روسيا". وأضافت "إننا ننهي أيضا جميع العمليات التجارية في بيلاروس".

كما حذت أمريكان إكسبريس بذلك حذو نظيرتيها الأمريكيتين فيزا وماستركارد، اللتين أعلنا تعليق عملياتهما الروسية السبت، وكذلك شركة المدفوعات باي بال هولندنجز.

قالت أمريكان إكسبريس إن بطاقاتها الصادرة عالميا لن تعمل بعد الآن في المتاجر أو في أجهزة الصراف الآلي في روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، فلن تعمل البطاقات الصادرة عن البنوك الروسية خارج روسيا على شبكة أمريكان إكسبريس.

وقالت الشركة إنها علقت بالفعل علاقاتها مع البنوك الروسية المشمولة بالعقوبات الأمريكية والدولية.