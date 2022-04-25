حريق هائل في مستودع للنفط في بريانسك الروسية القريبة من أوكرانيا

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة خدمات الطوارئ أن تقارير أفادت باندلاع حريق هائل في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك الروسية.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى.

تقع بريانسك على بعد حوالي 380 كيلومترا جنوب غربي موسكو. والمدينة هي المركز الإداري لمنطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

كان مسؤولون روس قالوا يوم الخميس إن طائرات هليكوبتر أوكرانية قصفت مبان سكنية وأصابت سبعة أشخاص في منطقة بريانسك.

ولم يكن هناك ما يشير على الفور إلى أن الحريق الذي اندلع يوم الاثنين في منشأة تخزين النفط له علاقة بالحرب في أوكرانيا.