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تكنولوجيا الأعمال

حريق هائل في مستودع للنفط في بريانسك الروسية القريبة من أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في مستودع بعد القصف الروسي في خاركيف، أوكرانيا، السبت 23 أبريل 2022
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في مستودع بعد القصف الروسي في خاركيف، أوكرانيا، السبت 23 أبريل 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة خدمات الطوارئ أن تقارير أفادت باندلاع حريق هائل في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك الروسية.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى.

تقع بريانسك على بعد حوالي 380 كيلومترا جنوب غربي موسكو. والمدينة هي المركز الإداري لمنطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

كان مسؤولون روس قالوا يوم الخميس إن طائرات هليكوبتر أوكرانية قصفت مبان سكنية وأصابت سبعة أشخاص في منطقة بريانسك.

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ولم يكن هناك ما يشير على الفور إلى أن الحريق الذي اندلع يوم الاثنين في منشأة تخزين النفط له علاقة بالحرب في أوكرانيا.