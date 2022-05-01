الصين تسجل 8329 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأحد أن البر الرئيسي سجل 8329 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم السبت بانخفاض عن 10793 إصابة في اليوم السابق.

ومن بين الإصابات الجديدة كانت 920 إصابة مصحوبة بأعراض انخفاضاً من 1424 تم تسجيلها يوم السبت و7409 إصابات بلا أعراض انخفاضاً من 9369.

وباستثناء الحالات الواردة من خارج البر الرئيسي سجلت الصين 916 إصابة جديدة بأعراض منقولة محلياً بانخفاض عن 1410 في اليوم السابق و 7340 إصابة جديدة بلا أعراض انخفاضاً من 9293.

وانخفض إجمالي الإصابات المحلية الجديدة البالغة 8256 عن 10703 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 38 وفاة جديدة، كلها في شنغهاي المركز المالي الصيني، مما رفع عدد الوفيات إلى 5060.

وقالت السلطات إن بر الصين الرئيسي سجل حتى الآن 216587 إصابة مؤكدة.