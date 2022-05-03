المفاوضون الرئيسيون يتوصلون لمسودة اتفاق بشأن التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات كوفيد

قالت منظمة التجارة العالمية يوم الثلاثاء إن الأطراف الأربعة الرئيسية في مفاوضات بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 أعدت مسودة اتفاق لعرضها على الدول الأعضاء للحصول على موافقتها.

وعبَرت رئيسة المنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا عن الأمل في التوصل لاتفاق نهائي بحلول يونيو/حزيران.

وتعمل أوكونجو إيويالا منذ أشهر على التوسط بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وجنوب أفريقيا لإيجاد حل وسط لإنهاء مأزق مضى عليه 18 شهرا.

وقالت لرويترز "ما تهدف إليه المناقشات هو التوصل إلى شيء ما قابل للتنفيذ"، مضيفة أنها تأمل بأن توافق الدول المئة والأربع والستين الأعضاء في منظمة التجارة على مسودة الاتفاق بحلول مؤتمر رئيسي للمنظمة في يونيو/حزيران.

وأضافت قائلة "بالنسبة للجائحة القادمة أو تفجر جديد لهذه الجائحة، هذا شيء مهم للغاية."