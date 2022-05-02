الصين تسجل 7822 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الاثنين أن البر الرئيسي سجل 7822 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الأحد بانخفاض عن 8329 إصابة في اليوم السابق.

ومن بين الإصابات الجديدة كانت 865 إصابة مصحوبة بأعراض انخفاضا من 920 تم تسجيلها يوم الأحد و6957 إصابة بلا أعراض انخفاضا من 7409.

وسجلت الصين 32 وفاة جديدة، كلها في شنغهاي المركز المالي الصيني، مما رفع عدد الوفيات إلى 5092.

وقالت السلطات إن بر الصين الرئيسي سجل حتى الآن 217452 إصابة مؤكدة.