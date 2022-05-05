التضخم في تركيا يقفز إلى 70% في أبريل ويصل أعلى مستوى له في عقدين

أظهرت بيانات يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97 بالمئة في أبريل نيسان وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعا بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بارتفاع بنحو ستة في المئة.

وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68 بالمئة على أساس سنوي.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67 بالمئة على أساس شهري في أبريل نيسان مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82 بالمئة.