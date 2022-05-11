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الصحة

فرنسا تلغي إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام اعتبارًا من الاثنين المقبل

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بقلم:  يورونيوز
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فرنسا تخفف قيود كوفيد-19 في وسائل النقل العام
فرنسا تخفف قيود كوفيد-19 في وسائل النقل العام   -   حقوق النشر  AP

أعلن وزير الصحة الفرنسي الأربعاء أن وضع الكمامة في وسائل النقل العام في فرنسا لن يعود إلزاميًا اعتبارًا من 16 أيار/مايو، رافعًا بذلك أحد آخر القيود الصحية المضادة لتفشي كوفيد-19 في فرنسا والمفروضة منذ مطلع العام 2020.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران بعيد اجتماع حكومي أسبوعي "اعتبارًا من الاثنين 16 أيار/مايو، لن تعود الكمامات إلزامية في جميع وسائل النقل العام".

وأضاف "سيبقى وضع الكمامة موصى به"، لكن هذا الاجراء "لم يعد ملائمًا" نظرًا للتراجع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا مؤخرًا.

ولا يزال وضع الكمامة وإبراز شهادة التلقيح ضد كوفيد-19 مطلوبيْن لدخول المستشفيات، وعلى الناس الذين تثبت إصابتهم بكوفيد-19 أن يعزلوا أنفسهم لسبعة أيام على الأقلّ.

وسجّلت فرنسا الثلاثاء 56,449 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات ال24 الأخيرة، معظمها إصابات بالمتحورة أوميكرون، رغم حملة تلقيح منسقة تلقّى نحو 79,3% من السكان خلالها جميع الجرعات المطلوبة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

المصادر الإضافية • أ ف ب