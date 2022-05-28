شاهد: كيف تمكن هيدبيرغ من تأسيس أكبر منصة لمشاركة السيارات في الشرق الأوسط "إيكار"

فيلهلم هيدبيرغ هو مؤسس "إيكار" "ekar" وهي أكبر شركة لخدمة مشاركة السيارات للتنقل الشخصي في الشرق الأوسط، ومقرها في دبي.

ترعرع فيلهلم الذي تحت كنف والده الذي كان في البداية أستاذًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأصبح لاحقًا رجل أعمال في الولايات لمتحدة الأمريكية.

ويقول فيلهلم ليورونيوز : "كنت أستمع باستمرار إلى والدي على الهاتف، وهو يتحدث إلى أشخاص من جميع أنحاء العالم لإجراء صفقات مختلفة، لقد كنت مفتونًا بذلك".

كان لدى فيلهلم أفكار عمل مختلفة، لكنه اختار أولاً معرفة المزيد حول كيفية إدارة الأعمال والشركات من خلال شغل وظيفة في شركة شحن نرويجية قبل أن ينتقل إلى دبي.

بعد بضع سنوات بدأ شركته الخاصة "كيو أم أس غلوبل" "QMS Global" والتي باعها لاحقًا ليبدأ مشروع "إيكار" قائلا إنه أراد "إحداث تأثير اجتماعي أكبر".

خطرت لفيلهلم فكرة تأسيس المشروع من صديق و رائد أعمال وهو رافي بهوساري الذي أخبره عن تجربته في قطاع مشاركة السيارات في كندا.

يقول فيلهلم "كل سيارة يتم مشاركتها تعني اختزال استخدام عشر سيارات على الطريق، ما يقلل من الازدحام وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ".

أطلق فيلهلم وفريقه خدمة "إيكار" وكان اكتساح السوق ناجحا جدا في دبي حيث كان تطبيق إيكار الأكثر استخدامًا لمشاركة السيارات المجانية في العالم عام 2019.

تعمل شركة "إيكار" اليوم في 4 دول مختلفة، وبالإضافة إلى مشاركة السيارات يقوم فيلهلم وفريقه بتسجيل خدمات جديدة تحت مظلة "إيكار" والتي من المقرر أن تستمر في تغيير مشهد التنقل في جميع أنحاء المنطقة.