مايكروسوفت تدخل ألعاب إكس بوكس على تلفزيونات سامسونغ الذكية نهاية الشهر الجاري

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الخميس أنها ستدخل العديد من ألعاب إكس بوكس على تلفزيونات سامسونغ الذكية المنتجة عام 2022 اعتبارا من 30 يونيو/ حزيران، قاطعة بذلك خطوة كبيرة باتجاه اجتذاب محبي ألعاب الفيديو بدون منصات ألعاب.

أكثر من 100 لعبة

وقالت مايكروسوفت إن المشتركين في خدمة الألعاب الإلكترونية إكس بوكس يمكنهم استخدام أكثر من مئة لعبة على شاشات التلفزيون الذكية التي سيتسنى اتصالها بوحدات التحكم عن طريق البلوتوث.

ومن بين الألعاب التي ستتاح ضمن المجموعة الجديدة (هالو إنفنت) و(فورزا هورايزون5) ولن تكون منصة إكس بوكس مطلوبة لتشغيلها.

وبدأت إكس بوكس في العمل مع كبرى شركات تصنيع أجهزة التلفزيون في 2021 في محاولة لتشغيل الألعاب عبر الأجهزة وزيادة أعداد المشتركين فيها.

وكانت قد أطلقت خدمة ألعابها على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في 2018.