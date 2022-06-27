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تكنولوجيا الأعمال

الاتحاد الأوروبي يقرر زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 40% بحلول 2030

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بقلم:  يورونيوز
زراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يتفقون على زيادة حصة المصادر المتجددة في إنتاج الطاقة إلى 40 في المائة بحلول عام 2030 ، 27 يونيو 2022.
زراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يتفقون على زيادة حصة المصادر المتجددة في إنتاج الطاقة إلى 40 في المائة بحلول عام 2030 ، 27 يونيو 2022.   -   حقوق النشر  رويترز

 قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي اتفقوا يوم الاثنين على زيادة حصة المصادر المتجددة في إنتاج الطاقة بالتكتل المؤلف من 27 دولة إلى 40 % بحلول عام 2030 . وكان الهدف قد تحدد في السابق عند 32%.

وبحسب بيان من وزارة الاقتصاد الألمانية، اتفق الوزراء أيضا على أن الدول الأعضاء بالاتحاد التي ستتخلف عن تحقيق المستويات المستهدفة لوفورات الطاقة سيتعين عليها أن تلزم نفسها بإجراءات إضافية.

من ناحيتهأ، شددت وزيرة الطاقة الفرنسية، أنياس بانييه روناشيه على أهمية الاتفاقية، من أجل تحقيق هدف الحياد المناخي للكتلة بحلول العام 2050 وقالت: "إن الاتفاقية تساعدنا أيضًا على تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة، في ظل الحرب على أوكرانيا".

ويجدر بالذكر أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أزاحوا العقبات القانونية من أمام خطط تشييد مرافق إنتاج الطاقة المتجددة، كما وضعوا أهدافاً محددة لقطاعات مثل الإسكان والنقل، علماً أن المجلس الأوروبي وكذلك برلمان التكتّل سيشرعان حالياً في محادثات بشأن النص النهائي لهذا التوجّه.

المصادر الإضافية • وكالات