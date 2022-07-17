الإمارات تؤسس صندوقا بقيمة 817 مليون دولار لدعم قطاع الفضاء

أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد يوم الأحد في تغريدة عن تأسيس صندوق برأسمال ثلاثة مليارات درهم (816.84 مليون دولار) لدعم قطاع الفضاء، وأطلق مباردة جديدة لتطوير الأقمار الصناعية الرادارية الحديثة.

في غضون ذلك قال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي على تويتر إن الصندوق يهدف إلى "دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء".

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