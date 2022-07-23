فيديو | الآلاف يشاركون في مسيرة للمثليين في بودابست ويتعهدون بمواصلة كفاحهم ضدّ أوربان

شارك الآلاف من المجريين يوم السبت في مسيرة للمثليين بالعاصمة بودابست تحت أشعة الشمس الحارقة، وتعهدوا بمواصلة كفاحهم ضد سياسات الحكومة المتعلقة بحقوق "مجتمع الميم"، والتي أثارت إدانة الاتحاد الأوروبي.

كانت المفوضية الأوروبية قد رفعت دعوى قضائية ضد المجر في وقت سابق من هذا الشهر بسبب قانون تم إقراره العام الماضي للحد من تدريس قضايا المثلية الجنسية والمتحولين جنسياً في المدارس، في أحدث إجراء ضد مجتمع الميم تتخذه حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

ووصفت حكومة أوربان القانون بأنه وسيلة لحماية الأطفال، لكن جماعات حقوق الإنسان قالت إنه يمثل تمييزاً ضد أفراد مجتمع الميم، ووصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأنه "عار".

وقال أحد المشاركين في المسيرة، بينما سارت الحشود في شوارع العاصمة المجرية رافعة رايات المثليين وحاملة مظلات للوقاية من درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية "أنا شخص مثلي الجنس ومن المهم أن نعبر عن أنفسنا بشكل خاص في بلد يكون فيه الشعور السياسي هكذا تجاه أفراد مجتمع الميم".