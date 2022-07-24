شركة "بن داود" القابضة السعودية تتفاوض حصريا للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة إيكون

أعلنت شركة بن داود القابضة السعودية يوم الأحد أنها دخلت في مفاوضات حصرية للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة إيكون التابعة لمجموعة "تي.إف1" الفرنسية المتخصصة في إنتاج المحتوى والنشر والتوزيع.

وقالت شركة بن داود في بيان للبورصة السعودية إنها دخلت هذه المفاوضات من خلال شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات، وهي شركة تابعة ومملوكة لها بالكامل ومتخصصة في التكنولوجيا وحلول التجزئة والاستثمار، مشيرة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة سيتم من خلال شركة فرنسية تابعة ستُضم إلى شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات.

وقال البيان "تعد إيكون شركة دولية رائدة تتخصص في خدمات التسويق عبر المؤثرين المدعومة بمحفظة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتركز أنشطتها على قطاعات السفر ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة"

وأضاف "وتحظى إيكون بحضور قوي في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهي تزود عملاءها بخدمات متكاملة في تطوير الاستراتيجيات وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى ورصد أحدث التوجهات، وتضم قاعدة عملائها أكثر من 200 علامة تجارية مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأشار البيان إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاقية الاستحواذ بعد المفاوضات، سيمضي أطراف الاستحواذ قدما في الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة لاستكمال عملية الاستحواذ.