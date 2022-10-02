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تكنولوجيا الأعمال

موديرنا ترفض طلب الصين الكشف عن تكنولوجيا لقاحها المضاد لكوفيد-19

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بقلم:  يورونيوز
لقاح موديرنا
لقاح موديرنا   -   حقوق النشر  Don Pollard/Office of the Governor of New York

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن أشخاص مطلعين قولهم إن شركة موديرنا رفضت تسليم الصين حقوق الملكية الفكرية الأساسية وراء تطوير لقاح كوفيد-19 مما أدى إلى انهيار مفاوضات بشأن بيعه هناك.

وقالت الصحيفة، نقلا عن أشخاص شاركوا في مفاوضات جرت بين عامي 2020 و2021، إن شركة الأدوية التي مقرها كامبريدج في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، رفضت طلب الصين بتسليم وصفة لقاحها بسبب مخاوف تجارية، وأخرى تتعلق بالسلامة. وأضافت أن الشركة لا تزال "حريصة" على بيع اللقاح للصين.

وقال التقرير إن الشركة "تخلت" عن جهودها السابقة للوصول إلى السوق الصينية بسبب مطالبة الصين بتسليمها تكنولوجيا اللقاح كشرط أساسي للبيع بالبلاد.

ولم ترد موديرنا على الفور على طلب رويترز للتعليق. ولم توافق الصين على أي لقاحات أجنبية لكوفيد-19 وتعتمد على العديد من اللقاحات المطورة محليا.

وفي سبتمبر-أيلول قال كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا، بول بيرتون إن الشركة حريصة على التعاون مع الصين لتزويد البلاد بلقاحات كوفيد-19 القائمة على الحمض النووي الريبي.

المصادر الإضافية • رويترز