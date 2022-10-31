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تكنولوجيا الأعمال

صحيفة: ماسك سيستغني عن ربع موظفي تويتر في جولة أولى من خفض الوظائف

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بقلم:  يورونيوز
صورة لمقر لشركة "تويتر" في سان فرانسيسكو، 28 أكتوبر 2022.
صورة لمقر لشركة "تويتر" في سان فرانسيسكو، 28 أكتوبر 2022.   -   حقوق النشر  Jeff Chiu/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يوم الإثنين نقلاً عن مصدر مطلع إن شركة تويتر، التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك الأسبوع الماضي، تعتزم تسريح ربع موظفيها في إطار ما يُتوقع أن تكون الجولة الأولى من الاستغناء عن عاملين في الشركة.

وجاء في تقرير الصحيفة أن المحامي المشهور أليكس سبيرو، وهو ممثل قانوني لماسك منذ وقت طويل، قاد المناقشات الخاصة بتخفيضات الوظائف.

وبحسب سجل تنظيمي زاد عدد العاملين في تويتر في نهاية عام 2021 على سبعة آلاف موظف ويصل ربع عدد العاملين في الشركة إلى ما يقارب الألفين.

ونفى ماسك تقريراً نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن تسريح عاملين في تويتر قبل الأول من نوفمبر-تشرين الثاني.

ولم ترد تويتر بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق.

وقالت مصادر لرويترز إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي بعد اكتمال مسلسل شراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار يوم الخميس.

المصادر الإضافية • رويترز