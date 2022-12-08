تخصيص 307 ملايين يورو لمشروع ربط كهربائي بين إيطاليا وتونس

أعلنت شركة تشغيل الكهرباء الإيطالية تيرنا والمفوضية الأوروبية يوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي سيدعم مشروعا لمد خط كهربائي تحت البحر بين إيطاليا وتونس بتمويل يبلغ نحو 307 ملايين يورو (324 مليون دولار).

وقالت تيرنا إن الوزارة المعنية بالبيئة وأمن الطاقة في إيطاليا بدأت إجراءات ترخيص المشروع الذي من المفترض أن يبلغ إجمالي تكلفته نحو 850 مليون يورو.

وستأتي الأموال المخصصة للمشروع من مرفق توصيل أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، والذي أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي من خلاله يوم الخميس أيضا عن استثمارات في سبعة مشاريع أخرى للطاقة عبر الحدود بتكلفة إجمالية 602 مليون يورو.

وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزا أوروبيا للطاقة، كما أن مد خط كهربائي لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا من شأنه أن يلعب دورا في استراتيجيتها الرامية إلى وقف اعتمادها على الغاز الروسي.