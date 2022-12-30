افتتاح أول متجر قانوني للماريجوانا في نيويورك

افتُتح أول متجر مرخص لبيع الماريجوانا بغرض الترفيه في نيويورك يوم الخميس بعد أكثر من عام على تقنين الولاية لذلك النوع من المواد المخدرة.

وافتتحت (هاوزينج ووركس)، وهي منظمة غير هادفة للربح تكافح التشرد ومرض الإيدز، المتجر في حي إيست فيليدج بمدينة نيويورك.

وكانت المنظمة من بين أول 36 مجموعة أو فردا منحتهم الولاية الشهر الماضي ترخيصا لبيع الماريجوانا بالتجزئة.

وقال كريس ألكسندر المدير التنفيذي لمكتب ولاية نيويورك لإدارة القنب في مؤتمر صحفي بالمتجر "نعطي الأولوية لإصلاح الضرر، الضرر الذي وقع حتى من خلال سياسات الولاية... ليس من قبيل المصادفة أن الأشخاص المسجونين بشكل غير متناسب بسبب حيازة المخدرات وبيعها هم من السود أو من أمريكا اللاتينية".

وأضفى المشرعون في نيويورك الشرعية على الماريجوانا في مارس آذار 2021، لكنهم اشترطوا عدم بيعها إلا من قبل تجار التجزئة المرخصين للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما، وأن تُمنح التراخيص الأولى لمن سبق اعتقالهم أو إدانتهم بسبب الماريجوانا، مما يمنحهم الأسبقية على شركات التجزئة في تلك السوق المربحة. ويمكن لتجار التجزئة أيضا بيع الماريجوانا التي زرعها منتجون مرخصون في نيويورك وعالجوها لتصبح جاهزة للاستخدام.

وستُفرض ضريبة 13.5 في المئة على مبيعات الماريجوانا في نيويورك على أن تذهب إيراداتها إلى المدارس والإسكان العام وخدمات علاج الإدمان والصحة العقلية.