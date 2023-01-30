الصين تعلن أن الموجة الحالية من إصابات كوفيد "تقترب من نهايتها"

قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي إن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تقترب من نهايتها، وإن الحالات لن تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وقال المسؤولون في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن عدد حالات الإصابة الشديدة بكوفيد والوفيات الناجمة عنه يتجه نحو الانخفاض.

اليابان ستواصل المراقبة

وغير بعيد عن الصين، ذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الاثنين إن اليابان ستواصل مراقبة وضع كوفيد -19 في الصين والتعامل "بمرونة" مع إجراءات الضوابط على الحدود.

وجاء التعليق بعد يوم من إعلان السفارة الصينية في اليابان أنها استأنفت إصدار التأشيرات العادية للمواطنين اليابانيين المسافرين إلى البلاد.

وكانت الصين قد توقفت في وقت سابق من هذا الشهر عن إصدار تأشيرات لليابانيين، بعد أن شددت اليابان القيود المتعلقة بكوفيد-19 على الحدود للمسافرين القادمين مباشرة من الصين.