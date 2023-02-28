البيت الأبيض يؤكد أن لا إجماع أمريكي بخصوص منشأ كوفيد بعد تصريح وزارة الطاقة

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الحكومة الأمريكية لم تتوصل بعد إلى توافق نهائي في الآراء بشأن منشأ فيروس كورونا.

وتأتي تصريحات كيربي للصحافيين بعد يوم من الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وبكين، عقب تقرير صحافي يشير إلى استنتاج أمريكي بأن انتشار كوفيد حصل بعد تسرب مخبري في ووهان الصينية.

وقال كيربي: الاستخبارات الفدرالية والوزارات في الحكومة الأمريكية يستمرون في التحقيقات. لم تكن التقارير الأخيرة استنتاجات نهائية. ما يريده الرئيس جو بايدن هو الحقائق فقط.

تدخل الجمهوريين

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت يوم الأحد أن وزارة الطاقة قد توصلت إلى نتيجة "بثقة منخفضة" تدعم ما يسمى بنظرية التسرب المخبري لنشأة الفيروس، في نتيجة سرية تمت مشاركتها مع البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس.

من جهتها، رفضت وزارة الطاقة التعليق على مقال الصحيفة، قائلة من خلال متحدث رسمي: "نواصل دعم العمل الشامل والحذر والموضوعي لمهنيينا الاستخباريين في التحقيق في أصول كوفيد".

وأعطت النتائج التي تم الكشف عنها حججاً جديدة للمشرعين الجمهوريين في الكونغرس، الذين زعموا أن المسؤولين الفيدراليين قد تستروا على أصول منشأ الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مليون أمريكي.

وطالب اثنان من الجمهوريين، اللذين يقودان تحقيقات مجلس النواب بشأن كوفيد، وزارتي الطاقة والخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي بتقديم الوثائق المتعلقة بالقضية.

وقال النائب الجمهوري جيمس كومر: إن الكشف عن الحقيقة حول أصول الفيروس أمر حيوي للأمن القومي للولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية للوقاية من الأوبئة في المستقبل.

أولوية لبايدن

في السياق نفسه، قال كيربي إن التحقيق "هو جهد حكومي كامل وليس من قبل وكالة واحدة". وأضاف أنه تم إبلاغ الرئيس جو بايدن بانتظام بما وجدته الوكالات فيما يتعلق بأصول فيروس كورونا.

وتابع كيربي: جعل الرئيس محاولة العثور على أصول كوفيد أولوية له منذ توليه منصبه. لا يوجد إجماع في الوقت الحالي في حكومة الولايات المتحدة حول الكيفية التي بدأ بها كوفيد بالضبط.

كما أكد المسؤول الأمريكي أنه "عندما تتوفر المعلومات، ستطلع الإدارة الكونغرس والشعب الأمريكي على ذلك.

وكانت بكين قد اعترضت بشدة على فرضية وزارة الطاقة الأمريكية، واعتبرت أن هذه الاتهامات الجديدة "تشوه" صورتها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال تصريحها اليومي: لا بد من الكف عن التلويح بهذه النظرية المتعلقة بحدوث تسرب من مختبر، والكف عن تشويه سمعة الصين، والتوقف عن تسييس الأبحاث المتعلقة بمنشأ الفيروس.

وأضافت نينغ أن "خبراء من الصين ومنظمة الصحة العالمية، وبناءً على زيارات ميدانية لمختبرات في ووهان ومحادثات متعمقة مع الباحثين، توصلوا إلى استنتاج موثوق مفاده أن خيار التسرب من المختبر غير مرجح إلى حد كبير".