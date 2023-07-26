شاهد: سامسونغ تكشف عن هواتفها الجديدة القابلة للطي

بقلم: يورونيوز

تواصل شركة سامسونغ إلكترونيكس رهانها على الهواتف المحمولة القابلة للطي، بعد ما كشفت يوم الأربعاء، عن أحدث جهازين من هذا الطراز.

وحددت الشركة الكورية سعر هاتف (غالكسي فليب 5) عند 1000 دولار في الولايات المتحدة، أما هاتف (فولد 5) سيكون متاحاً بسعر 1800 دولار.

هذه الأسعار هي مشابهة لأسعار طرازي العام الماضي عند إطلاقهما.

الهاتفان يشبهان الكتاب في تصميمهما، إذ يمكن طيهما. ويبلغ حجم شاشة هاتف (غالغسي فليب 5) 6.7 إنش (أكثر من 17 سنتيمراً بقليل) أما شاشة هاتف (غالكسي فولد 5) بحجم 7.6 إنش (19.3سنتيمراً) وعند الطي يكون بحجم 8.6 سنتيمترات.

الهواتف الجديدة ستكون بكاميرات أكثر تقدما من الطرازات السابقة، توفر صوراً أوضحَ، كما تحتوي على ميزات عديدة.

الهواتف التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من Qualcomm هي أكثر أناقة وأخف وزناً من سابقاتها ولكنها مصممة لتكون أكثر متانة ومقاومة للصدمات.

الشركة العملاقة التي تعتبر كذلك المنتج الرئيسي لرقائق ذاكرة الكمبيوتر، بدأت بتوريد الهواتف القابلة للطي منذ عام 2019. أما السوق العالمية لهذا النوع من الهواتف تبدو واعدة، وتنمو بوتيرة متسارعة خاصة مع قيام شركات أخرى مثل غوغل ومايكروسوفت وهواوي بالمنافسة.

وفقا لشركة الأبحاث Counterpoint، فأن سوق الهواتف القابلة للطي العالمية ستقترب من 19 مليون وحدة عام 2023، وهذا يمثل زيادة 45 بالمئة عن عام 2022، مدفوعًا بطلبات المستهلكين في الصين.

قالت شركة Counterpoint في تقرير صدر يوم الأربعاء إن الشحنات قد تتجاوز 100 مليون وحدة بحلول عام 2027 ، على الرغم من أن هذا الإسقاط كان مبنياً على افتراض أن أبل ستطلق في النهاية جهاز آيفون قابل للطي، بحلول عام 2025.