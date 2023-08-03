حجب العلامة الزرقاء من حسابات إكس أصبح ممكناً

بقلم: يورونيوز مع AFP NEWS (AR)

أتاح إكس (تويتر سابقاً)، لمستخدميه القدرة على إخفاء العلامة الزرقاء من صفحاتهم الشخصية، بعدما تسبب ظهورها بالحرج لعدد كبير من المستخدمين منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة.

وجعل إيلون ماسك خدمة الاشتراك في "العلامة الزرقاء" لمستخدمي إكس خدمة متاحة للجميع ومدفوعة، بين 8 و11 دولاراً، بعد أنّ كانت هذه العلامة مجانية ومحصورة بالحسابات الموثقة.

وتمكّن هذه الخدمة مستخدمي الشبكة الاجتماعية من حصولهم على امتيازات إضافية، بينها مشاهدة إعلانات أقل وكتابة منشورات وتحميل مقاطع فيديو أطول، وإلغاء منشور أو تعديله.

وباتت (العلامة الزرقاء) تشكل مصدر حرج للمستخدمين الذين لا يرغبون في الكشف عن أنهم يدفعون للشبكة الاجتماعية المملوكة من الملياردير المثير للجدل، أو أولئك الذين سئموا من تلقي صور "الميم" الساخرة التي تتناول المشتركين في الخدمة.

وقال موقع شبكة إكس الإلكتروني "بات يمكنكم اختيار ما إذا كنتم ترغبون في إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتكم. وسيتم إخفاؤها من صفحاتكم الشخصية أو رسائلكم".

ورغم ذلك، قد تظهر العلامة الزرقاء "في أماكن معيّنة، في مؤشر إلى أنّ المستخدم مشترك في الخدمة"، وقد تُعطَّل بعض الأدوات طالما كانت العلامة مخفيّة.

وقال روس ماغلس، نائب رئيس تحرير فيلادلفيا إنكوايرر أنّه "من الجنون أنّ ماسك نجح في تحويل هذا الرمز من مكانة اجتماعية مرغوب فيها بصورة كبيرة إلى أمر مخجل جداً لدرجة أنّ الأشخاص الذين يدفعون لقاء الحصول عليها قد يرغبون في إخفائها".