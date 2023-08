أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيرة انتحارية في هجوم جديد على كييف 

دعا البابا فرنسيس الأربعاء أوروبا الى "بناء جسور" لارساء السلام في أوكرانيا، لدى بدء زيارة للشبونة تستمر خمسة ايام تخصص للأيام العالمية للشباب.

عند وصوله الى العاصمة البرتغالية ظهرا، استقبل البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 86 عاما استقبالا رسميا، فيما ينتظره مليون شاب وشابة أتوا من كل القارات للمشاركة في الأيام العالمية للشباب، وهي حدث رئيسي في الكنيسة الكاثوليكية التي تعكف على التفكير بمستقبلها.

وأعلن البابا في خطابه الأول أمام المسؤولين البرتغاليين والسلك الدبلوماسي في مركز بيليم الثقافي "مع إلقاء نظرة مودة إلى أوروبا ومع روح الحوار التي تميزها يمكننا أن نسألها: إلى أين تتجهين إذا لا تقترحين سبلا لارساء للسلام أو اساليب مبتكرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا (...)؟".

وقال البابا بأسف "نحن نبحر في محيط التاريخ في أوقات مضطربة ونشعر بغياب سبل شُجاعة لتحقيق السلام" وهو يدعو باستمرار لإسكات صوت السلاح في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وقبيل ذلك، التقى الرئيس البرتغالي المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوسا الكاثوليكي المتدين، بعدما عبر شوارع المدينة التي كانت مغلقة جزئيا للسماح بعبور موكبه.

I dream of a Europe, the heart of the West, which employs its immense talents to settling conflicts and lighting lamps of hope; a Europe capable of recovering its youthful heart, which includes everyone without chasing after forms of ideological colonization. #Lisboa2023