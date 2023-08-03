أعلن مسؤولون أوكرانيون صباح الخميس أن نحو 15 مسيّرة أُسقطت أثناء هجوم ليلي علي كييف، في ثاني استهداف للعاصمة خلال يومين. وقال سيرغي بوبكو الذي يترأس إدارة كييف العسكرية إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمّرت حوالى 15 هدفاً في الجو"، من دون تحديد الجهة التي أطلقت الهجوم.
أبرز مستجدات الحرب الأوكرانية أدناه:
أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيرة انتحارية في هجوم جديد على كييف
أعلن مسؤولون أوكرانيون صباح الخميس أن نحو 15 مسيّرة أُسقطت أثناء هجوم ليلي علي كييف، في ثاني استهداف للعاصمة خلال يومين. وقال سيرغي بوبكو الذي يترأس إدارة كييف العسكرية إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمّرت حوالى 15 هدفاً في الجو"، من دون تحديد الجهة التي أطلقت الهجوم.
ذكر بأن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع أضرار أو ضحايا.
ولفت بوبكو إلى أن المهاجمين استخدموا وابل من المسيرات من طراز "شاهد" في الهجوم الذي استمر ثلاث ساعات. واستخدمت روسيا مسيرات "شاهد" إيرانية الصنع مرّات عدة لمهاجمة أوكرانيا منذ غزتها في شباط/فبراير 2022.
وأصدرت الإدارة العسكرية للعاصمة تنبيها في وقت سابق من ضربات جوية ودعت السكان إلى البقاء في الملاجئ.
وقال بوبكو "بات (التنبيه الجوي) الـ820 الصادر في كييف منذ بدء الغزو الشامل". وتم التصدي للضربة بعد يوم على هجوم ليلي "ضخم" استهدف العاصمة الأوكرانية، بحسب بوبكو.
تم إسقاط أكثر من 10 مسيّرات من طراز "شاهد" فوق كييف الأربعاء حيث سقط حطامها في عدة أحياء بينها سولوميانسكي الذي يضم مطاراً دولياً. كما ضربت مسيّرات الأربعاء منشآت للقمح في ميناء إزمايل المطل على نهر الدانوب والمقابل لرومانيا، ما أحدث أضرارا في صوامع ومستودعات وأبنية إدارية.
بات إزمايل طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية عبر رومانيا، بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق البحر الأسود المرتبط بالحبوب.
وأطلقت روسيا الأسبوع الماضي هجوما ليليا بالمسيّرات على كييف تم خلاله إسقاط جميع المسيّرات القادمة.
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بريطانيا تعيّن سفيرا جديدا لدى روسيا
أعلنت وزارة خارجية المملكة المتحدة الأربعاء تعيين نايجل كايسي سفيرا جديدا لدى روسيا، في خضم توتر بين موسكو ولندن تتصاعد حدّته منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
بذلك يتولى كايسي الحقيبة خلفا لديبورا برونرت التي تولّت المنصب في العام 2020، وهو سيتسلّم مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر.
كايسي البالغ 54 عاما دبلوماسي متمرّس التحق بوزارة الخارجية في العام 1991 وكان قد تولى مؤخرا منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء في أفغانستان.
إلى ذلك سبق أن تولى كايسي منصب المفوض السامي لبريطانيا في جنوب إفريقيا وسفير بلاده لدى البوسنة والهرسك.
بين العامين 2003 و2006 تولى منصبا دبلوماسيا في موسكو.
باريس تتهم موسكو بتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر "عمدا"
اتّهمت فرنسا الأربعاء روسيا بتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر "على نحو متعمد من خلال تدمير بنى تحتية أساسية لتصدير الحبوب".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "إنها تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة على حساب السكان الأكثر ضعفا عبر رفع أسعار المنتجات الزراعية ومحاولة منع أحد منافسيها الرئيسيين من تصدير منتجاته" وهي أوكرانيا.
* ces frappes ont donc une nouvelle fois ciblé des infrastructures civiles en #Ukraine, en violation du droit international humanitaire.— Catherine Colonna (@MinColonna) August 2, 2023
Rappel: de tels actes sont constitutifs de crimes de guerre.
البابا يدعو في لشبونة أوروبا الى "بناء جسور" لتحقيق السلام في اوكرانيا
دعا البابا فرنسيس الأربعاء أوروبا الى "بناء جسور" لارساء السلام في أوكرانيا، لدى بدء زيارة للشبونة تستمر خمسة ايام تخصص للأيام العالمية للشباب.
عند وصوله الى العاصمة البرتغالية ظهرا، استقبل البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 86 عاما استقبالا رسميا، فيما ينتظره مليون شاب وشابة أتوا من كل القارات للمشاركة في الأيام العالمية للشباب، وهي حدث رئيسي في الكنيسة الكاثوليكية التي تعكف على التفكير بمستقبلها.
وأعلن البابا في خطابه الأول أمام المسؤولين البرتغاليين والسلك الدبلوماسي في مركز بيليم الثقافي "مع إلقاء نظرة مودة إلى أوروبا ومع روح الحوار التي تميزها يمكننا أن نسألها: إلى أين تتجهين إذا لا تقترحين سبلا لارساء للسلام أو اساليب مبتكرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا (...)؟".
وقال البابا بأسف "نحن نبحر في محيط التاريخ في أوقات مضطربة ونشعر بغياب سبل شُجاعة لتحقيق السلام" وهو يدعو باستمرار لإسكات صوت السلاح في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
وقبيل ذلك، التقى الرئيس البرتغالي المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوسا الكاثوليكي المتدين، بعدما عبر شوارع المدينة التي كانت مغلقة جزئيا للسماح بعبور موكبه.
I dream of a Europe, the heart of the West, which employs its immense talents to settling conflicts and lighting lamps of hope; a Europe capable of recovering its youthful heart, which includes everyone without chasing after forms of ideological colonization. #Lisboa2023— Pope Francis (@Pontifex) August 2, 2023
المحكمة العليا في روسيا ترفض استئناف صحافي حُكم عليه بالسجن 22 عاماً
رفضت المحكمة العليا الروسية الأربعاء، التماساً قدمه الصحافي الروسي الشهير إيفان سافرونوف لإلغاء الحكم الصادر بحقه بالسجن 22 عاماً بتهمة "الخيانة العظمى".
ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن المحكمة العليا قولها بعد الجلسة المغلقة أن "تقرّر ترك حكم المحكمة من دون تغيير".
أُدين الشاب البالغ من العمر 33 عاماً والمسجون منذ العام 2020، بنقل معلومات عن العمليات العسكرية الروسية في سوريا إلى خبير سياسي روسي ألماني ومعلومات عن شحنات أسلحة من موسكو إلى أجهزة الاستخبارات التشيكية.
ويرفض سافرونوف هذه الاتهامات، بينما ندّد زملاؤه السابقون بهذه القضية باعتبارها انتقاماً للسلطة بسبب مقالاته التي تتطرّق إلى أحداث محرجة للجيش الروسي حتى قبل الهجوم على أوكرانيا.
الضربات الروسية على ميناء أوكراني مطل على الدانوب أدت إلى "إتلاف" 40 ألف طن من الحبوب
أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أن الضربات الروسية التي استهدفت منشآت تابعة لميناء أوكراني مطل على نهر الدانوب صباح الأربعاء أدت إلى "إتلاف" حوالى 40 ألف طن من الحبوب المعدة للتصدير.
وأكّد كوبراكوف على تلغرام "ضرب الروس مستودعات وصوامع حبوب ما أدى إلى إتلاف حوالى 40 ألف طن من الحبوب كانت معدة للتصدير إلى دول إفريقية والصين وإسرائيل".
الرئاسة التركية: بوتين سيزور تركيا
قالت الرئاسة التركية اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي توافقا خلال اتصال هاتفي على أن يقوم الأول بزيارة تركيا، من دون تحديد موعد للزيارة، بحسب ما ذكرته وكالة أنسا الإيطالية للأنباء.
وخلال الاتصال دعا إردوغان بوتين إلى تجنّب أي "تصعيد" في البحر الأسود في إطار النزاع مع أوكرانيا.
وطلب الرئيس التركي من بوتين خلال اتصال هاتفي "عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا". كما شدّد على "أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعتبرها جسراً للسلام"، حسبما أفادت الرئاسة في بيان، وذلك في إشارة إلى اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو مؤخراً.
من جتهته، دعا بوتين إردوغان إلى دعم تصدير الحبوب الروسية إلى إفريقيا.
روسيا تعلن انطلاق مناورات عسكرية في بحر البلطيق بمشاركة أكثر من 50 سفينة حربية و30 طائرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت الأربعاء مناورات عسكرية واسعة كانت مبرمجة سابقاً في بحر البلطيق مضيفة أن 30 سفينة حربية و20 سفينة دعم إضافة إلى 30 طائرة ستشارك فيها.
وسيشارك نحو 6.000 جندي من البحرية الروسية في المناورات بحسب بيان لوزارة الدفاع.
حرب أوكرانيا تتسبب في انخفاض معدل المواليد في البلاد بنسبة 28 بالمئة
رغم انخفاض عدد الأطفال حديثي الولادة خلال العقد الماضي في البلاد، إلا أن هذه الإحصائيات الجديدة توثق أكبر انخفاض منذ حصول أوكرانيا على استقلالها في عام 1991.