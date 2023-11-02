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باريس ستستضيف القمة الدولية للذكاء الاصطناعي المقبلة

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير Copyright Miguel Medina/AP
بقلم:  يورونيوز
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ستستضيف فرنسا الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الاصطناعي في باريس، على ما أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية الأربعاء، بعدما كانت المملكة المتحدة استقبلت الأسبوع الفائت هذه القمة التي وُصفت بأنها الأولى من نوعها المرتبطة بهذا المجال.

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وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في بيان إن "فرنسا تتشرف بحمل الشعلة البريطانية بتنظيم الدورة المقبلة من القمة".

وأكد وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان-نويل بارو أن "فرنسا رائدة أوروبياً في ابتكار نماذج الذكاء الاصطناعي"، مضيفاً ان "الحكومة تقف بجانب الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام لتشجيع الابتكار وتنظيم القطاع استناداً إلى الأخطار التي تحملها هذه النماذج".

وأشار بارو إلى أن فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من هذه القمة الدولية بنسخة حضورية في غضون عام. وكانت كوريا الجنوبية قد اقترحت عقد قمة افتراضية في شأن هذا الموضوع خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكان قادة سياسيون ومسؤولون في شركات التكنولوجيا العملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي اجتمعوا الأربعاء والخميس في بليتشلي بارك مانور، وهو مركز ذو رمزية كبيرة كان يُستخدم في فك شيفرات الحرب العالمية الثانية في وسط إنجلترا.

وفي غياب سياسات مشتركة، تريد المملكة المتحدة أن تكون قوة دافعة للتعاون الدولي حول هذا الموضوع الذي يهزّ العالم بأسره.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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