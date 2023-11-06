المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية يدعو تيك توك إلى مكافحة التضليل

بقلم: يورونيوز

دعا المفوّض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو إلى "عدم ادخار أي جهد" لمكافحة التضليل، لكنه أقرّ بالتغييرات التي أدخلتها منصة مشاركة التسجيلات المصوّرة حتى الآن.

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يعد التطبيق الصيني المفضّل لدى المستخدمين الشباب من بين 19 منصة تواجه قواعد أكثر صرامة بشأن التعامل مع المضمون غير القانوني والمضر عبر الإنترنت بموجب قانون تاريخي سنّه الاتحاد الأوروبي.

وقال بريتون بعد اتصال عبر الفيديو مع الرئيس التنفيذي لتيك توك "شهدنا تغيّرات طرأت على منصة تيك توك في الشهور الأخيرة، فيما تم إطلاق خصائص جديدة بهدف حماية المستخدمين والاستثمارات في مراقبة المضمون والثقة والسلامة".

أعلنت تيك توك أنها حذفت أربعة ملايين تسجيل مصوّر ينطوي على "انتهاكات" في الاتحاد الأوروبي في أيلول/سبتمبر، وذلك في أول تقرير بشأن الشفافية تصدره الشركة منذ دخل "قانون الخدمات الرقمية" DSA حيّز التطبيق في التكتل.

بموجب القانون، يتعيّن على جميع المنصات الكبرى نشر تقرير عن الشفافية كل ستة أشهر.

وأفاد بريتون بأن المفوضية الأوروبية تحقق بشأن إن كانت تيك توك قامت بما يكفي للامتثال لقانون الخدمات الرقمية بعد فتح تحقيق الشهر الماضي.

وأضاف "يتعيّن علينا الآن أكثر من أي وقت مضى عدم ادخار أي جهد لحماية مواطنينا، خصوصا الأطفال والمراهقين، من أي مضمون غير قانوني أو تضليل".

وأشار نائب رئيس تيك توك للسياسة العامة في أوروبا تيو برترام إلى أن بريتون وتشيو أجريا "محادثات إيجابية بشأن التقدّم الذي حققته تيك توك" في ما يتعلق بقانون الخدمات الرقمية.

وقال برترام في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "يشجّعنا أن جهودنا لم تمر من دون الالتفات إليها. نواصل التعاون من كثب مع المفوضية في ما يتعلق بالامتثال لقانون الخدمات الرقمية".

Good meeting with Commissioner Breton this morning. Positive discussion on TikTok's progress on DSA. We're encouraged that our efforts have not gone unnoticed. We continue to engage closely with the Commission on DSA compliance. https://t.co/Cb0shidgRF — Theo Bertram (@theobertram) November 6, 2023

بدورها، أوردت مديرة السياسة الخارجية لتيك توك كارولين غرير "أشعر بالرضى حيال الاعتراف بالجهود التي تبذلها تيك توك للامتثال لقانون الخدمات الرقمية والمحافظة على سلامة مجتمعنا".

ويجتمع تشيو الثلاثاء مع المفوضين الأوروبيين فيرا يوروفا وديدييه ريندرز في بروكسل لمناقشة مسائل من بينها حماية البيانات وقيود بروكسل الجديدة المشددة على هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على الأسواق.