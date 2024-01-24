شاهد: طائرات مسيّرة آلية للبحث عن بقايا الوقود النووي بمفاعل فوكوشيما الياباني

بقلم: يورونيوز

يأمل المسؤولون اليابانيون أن يساعدهم أحدث اختراعاتهم على تقفي أثر بقايا الوقود النووي المنصهر بمفاعلات محطة فوكوشيما التي دُمرت خلال كارثة تسونامي عام 2011.

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وكشف المسؤولون النقاب عن طائرات مسيّرة بحجم شريحة الخبز يمكنها دخول المناطق الضيقة بتلك المفاعلات للبحث عن حوالي 900 طن من الوقود النووي المنصهر العالق.

وضرب منطقة المفاعل زلزال قوي بقوة 9 درجات على مقياس ريختر مما أدى إلى حدوث موجات من مد مياه المحيط الهادي أحدثت دماراً كبيراً بالمحطة النووية.

وعرضت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، وهي الشركة المشغلة للمحطة النووية، أمس الثلاثاء طائرات بدون طيار تعتزم استخدامها لجمع المزيد من البيانات من أجزاء من المفاعل التي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق بعد الانهيارات المتعددة.

وتزن الطائرات الجديدة 185 غراماً فقط ويمكنها المناورة وتجنب العوائق بعناية ومهارة فائقة، كما ترسل باستمرار بثاً حياً بالأبيض والأسود باستخدام الكاميرا المثبتة بها إلى غرفة العمليات.

وحاولت الشركة في السابق إرسال روبوتات داخل كل من المفاعلات الثلاثة في محطة فوكوشيما، لكنها واجهت عوائق في كثير من الأحيان بسبب الحطام والإشعاع العالي وعدم القدرة على التنقل عبر الأنقاض.

ومن المقرر أن تبدأ عملية إزالة الوقود المستهلك من حوض تبريد المفاعل رقم 1 في عام 2027، بعد تأخير لمدة 10 سنوات. وبمجرد إزالة كل الوقود المستهلك، سيتم إزالة الحطام المنصهر في عام 2031.