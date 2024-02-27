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الخيال يصبح حقيقة.. سيارة "ألِف" الطائرة قريبًا في الأسواق بسعر 300 ألف دولار

سيارة "ألِف" الطائرة
سيارة "ألِف" الطائرة Copyright ASSOCIATED PRESS ALEF AERONAUTICS
بقلم:  يورونيوز
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شاركت سيارة "ألِف" الطائرة في المعرض التكنولوجي لـ Mobile World Conference في برشلونة.

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السيارة هي نموذج أولي لمركبة طائرة، طورتها شركة في كاليفورنيا تحمل نفس الأسم.

تسير هذه السيارة على نفس الطرق الموجودة حاليًا، لكنها تستطيع الإقلاع والهبوط عموديًا، والطيران في الهواء.

وكأنها سيارة قادمة من أحد أفلام الخيال العلمي. قامت الشركة بتطوير نموذجين أوليين منها، يمكنها أن تستوعب شخصين. وهدف الشركة أن تصل مسافة القيادة فيها على الأرض إلى 320 كم، ونفس المسافة طيرانًا.

يقول قسطنطين كيسلي، مسؤول مكتب التكنولوجيا للشركة، "تحتوي السيارة على ثمانية محركات، دفع كهربائي. نحن نستخدم بطاريات LiPo أو"بوليمر الليثيوم"

يتوقع أن يبلغ سعر السيارة حوالي 300 ألف دولار حين طرحها في الأسواق. لكن الشركة تأمل أن تخفض الكلفة مستقبلًا بمجرد إنتاج كميات كبيرة.

سيارة "ألِف" الطائرة
سيارة "ألِف" الطائرةAP PhotoASSOCIATED PRESS ALEF AERONAUTICS

وترى الشركة المصنّعة أن السيارات الطائرة هي الحل للتخفيف من ازدحام الطرق.

يوضح كيسلي، "نحن نعمل على حل مشاكل المرور. إنه تحدٍ كبير للمدن وللإنسانية. وهذا ما نفعله. نحن نفكر في استخدام المجال الجوي."

وتأمل "ألِف" أن تبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2025، حين يتم تكييف أنظمة الحركة الجوية للسماح لها بالتحليق في الجو.

وتعمل العديد من الشركات حول العالم على تطوير سيارات طائرة.

المصادر الإضافية • أ ب

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