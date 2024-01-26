بسبب خلل في الكاميرات.. تسلا تستدعي 200 ألف سيارة في الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

أعلنت شركة تسلا أنها ستستدعي أكثر من 200 ألف سيارة كهربائية من صنعها، وذلك بسبب مشكلات في إحدى كاميرات المركبة.

اعلان

قالت شركة تسلا العملاقة لتصنيع السيارات الكهربائية إنها ستستدعي حوالي 200 ألف مركبة في الولايات المتحدة بسبب خلل في الكاميرا الاحتياطية، حيث تبيّن أنها قد لا تعمل بشكل مناسب أثناء قيادة السيارة إلى الخلف.

ويشمل الاستدعاء سيارات تسلا من طراز Y وS وX صُنعت عام 2023، وجميعها مجهزة بجهاز كمبيوتر "القيادة الذاتية الكاملة" من إصدار 4.0.

وأضافت الشركة في المستندات التي نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، أن عدم استقرار البرنامج قد يمنع الكاميرا من عرض الصور في أثناء رجوع سيارات تسلا إلى الخلف. وتقول وكالة السلامة أن ذلك يمكن أن يزيد من خطر وقوع حادث.

لكن تسلا أضافت في هذه الوثائق أنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات. وتشير المستندات إلى أنه تم حل المشكلة بواسطة تحديث البرنامج عن طريق الإنترنت.

وسيتم إخطار مالكي السيارات التي تعاني من هذا الخلل خطيّا اعتبارًا من 22 آذار / مارس من العام الجاري.

يذكر أنه لا يمكن لسيارات تسلا السير ذاتيًا، مع أنّها متوفرة على نظام "القيادة الذاتية الكاملة"، ويتوجب أن يكون هناك سائق على استعداد للتدخل في تحرّك السيارة في أي وقت.