تقارير: أبل تنسحب وتوقف مشروعها السري لصناعة السيارات الكهربائية

بقلم: يورونيوز

أفادت عدة تقارير عن أن شركة أبل ستتوقف عن العمل في مشروع سري لإنتاج السيارات الكهربائية.

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نشرت بلومبيغ الثلاثاء النبأ وقالت إن الفريق الذي يعمل في المشروع سيتم تقليصه مع انتقال العديد من أفراده إلى العمل في الذكاء الاصطناعي.

وتعمل أبل بحسب التقارير على مشروعها السري للسيارات الكهربائية منذ عام 2014، وخصصت له مليارات الدولارات.

في مقابلة مع الصحفية التقنية كارا سويشر في عام 2021، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، "السيارة في كثير من النواحي عبارة عن روبوت. السيارة ذاتية القيادة هي روبوت. وبالتالي هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها مع القيادة الذاتية. وسنرى ما ستفعله شركةأبل".

وفي تعليق على الخبر لمحلل Wedbush دان إفيس على موقع إكس قال: "أعتقد أنها إشارة غير مباشرة موجهة إلى شركة تيسلا الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، فشركة أبل تدرك أن سيطرتها على سوق السيارات الكهربائية سيجعل من الصعب جدا عليها الظهور كشركة مصنعة للمعدات الأصلية ( OEM - صناعة مكونات لمنتجات شركة أخرى) ناجحة (حتى مع شريك)."

أما الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك فردّ على التغريدة بتحية ورموز تعبيرية.

اتصلت يورونيوز بشركة أبل للتعليق على الموضوع لكن الشركة لم ترد حتى وقت النشر.