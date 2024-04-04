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ضمن سعيها للعودة إلى القمر... "ناسا" تجري الاختبار النهائي لمحرك "أرتميس 5"

اختبار محرك الصاروخ RS-25 في مركز ستينيس الفضائي التابع لناسا. 2016/08/18
اختبار محرك الصاروخ RS-25 في مركز ستينيس الفضائي التابع لناسا. 2016/08/18 Copyright AP/NASA
بقلم:  يورونيوز
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أجرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الاختبار النهائي لمحرك "أر أس-25"، المخصص للرحلات المستقبلية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي "أس أل أس" (SLS).

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يعد الاختبار آخر خطوة من جهود الوكالة من أجل رحلة عودة إلى القمر، ومن بعدها إلى المريخ. كما يعتبر الاختبار آخر خطوة للمصادقة على عمليات التصنيع، المخصصة لبعثات "أرتميس 5".

والمحرك الذي استخدم أمس الأربعاء في اختبار إشعال الوقود، هو محرك تطويري تم إعداده لبعثات "أرتميس 5" وما بعدها.

وخلال الاختبار الأخير، قام المهندسون بتشغيل المحرك مدة عشر دقائق تقريبًا، وهي المدة نفسها لكي تعمل المحركات للمساعدة في تشغيل نظام الإطلاق "أس أل أس".

وتصاعدت من المحرك سحابة بخار وشعلة صغيرة من النار، ثم اهتزت الأرض في مشهد غير مألوف، بدأ عندها المهندسون  بجمع البيانات، للتأكد من أن المحرك وبعض الأجهزة الجديدة تعمل كما هو مفترض.

المصادر الإضافية • أ ب

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