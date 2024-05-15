نشطاء يعرقلون مؤتمر غوغل ويحتجون على العلاقات التجارية مع إسرائيل

بقلم: يورونيوز

تجمع متظاهرون عند مدخل مسرح "شورلاين أمفيثيتر" حيث يُقام مؤتمر "اي او غوغل" (Google I/O) السنوي بالقرب من مقر الشركة في ماونتن فيو، كاليفورنيا، للتعبير عن مخاوفهم من دور شركة غوغل وصفقتها التي تحمل اسم "مشروع نيمبوس"، في الحرب الحالية في غزة.

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وقام المحتجون بغلق مدخل المدرج حيث تجمع الآلاف لحضور المؤتمر الذي يقدم أحدث برامج وخطط شركة غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويعارض المتظاهرون صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار تعرف باسم "مشروع نيمبوس"، الذي يوفر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للحكومة الإسرائيلية، وذلك في ظل المنافسة المتزايدة من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبدافع من المنافسة من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. قدمت شركة غوغل محرك بحث يفضل الردود التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يُسرِّع عملية البحث عن المعلومات.

يبدأ التحول الذي أُعلن عنه غوغل في مؤتمرغوغل السنوي للمطورين في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع حيث سيتمكن مئات الملايين من الأشخاص من رؤية ملخصات محادثات تم إنشاؤها بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للشركة في أعلى صفحة نتائج محرك البحث بشكل دوري.