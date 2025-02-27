علماء: كويكب 2024 YR4 لم يعد يشكل تهديدًا ولن يرتطم بالأرض كما كان يُعتقد

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استبعد العلماء بشكل كامل تقريبًا أي تهديد من كويكب اعتقدوا سابقًا أنه يمكن أن يضرب الأرض في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في عام 2032.

وكانت احتمالات ارتطام كويكب YR4 المكتشف عام 2024 تصل إلى 3 في المائة حيث تصدر قائمة المخاطر التي تشكلها الكويكبات على مستوى العالم.

ومنذ ذلك الحين خفضت وكالة الفضاء الأوروبية الاحتمالات إلى 0.001 في المائة.

أما وكالة الفضاء الأمريكية ناسا فقد خفضتها إلى 0.0017 في المائة - مما يعني أن الكويكب سيمر بأمان على الأرض عام 2032، ولا يوجد أي تهديد بالاصطدام خلال القرن المقبل.

وقال بول تشوداس، الذي يرأس مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض لوكالة أسوشيتد برس، إنه لا توجد فرصة لارتفاع الاحتمالات في هذه المرحلة، وأنه تم استبعاد حدوث اصطدام عام 2032.

وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني: "هذه هي النتيجة التي توقعناها طوال الوقت، على الرغم من أننا لم نكن متأكدين بنسبة 100% من حدوث ذلك".

وقالت ناسا إنه لا تزال هناك فرصة بنسبة 1.7 في المائة لاحتمال اصطدام الكويكب بالقمر في 22 ديسمبر 2032، لكن تشوداس يتوقع أن تتلاشى احتمالات هذه الضربة أيضاً.

ستستمر التلسكوبات في العالم في تتبع الكويكب أثناء ابتعاده عنا، حيث سيستمر تلسكوب ويب الفضائي في تكبير الكويكب الشهر المقبل لتحديد حجمه بدقة. ومن المتوقع أن يختفي عن الأنظار خلال شهر أو شهرين آخرين.

يُقدَّر عرض الكويكب الذي تم اكتشافه في ديسمبر/كانون الأول الماضي بما يتراوح بين 40 متراً و90 متراً، ويمر باتجاه الأرض كل أربع سنوات.

وقالت ناسا في بيان لها: "على الرغم من أن هذا الكويكب لم يعد يشكل خطراً كبيراً على الأرض، إلا أن 2024 YR4 قدم فرصة ثمينة" للدراسة.