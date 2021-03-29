قهوة بنكهة الفواكه أوالشكولاطة... تعرف على صناعة القهوة عالية الجودة في دبي

مع أكثر من ملياري فنجان يتم استهلاكه عالميا كل يوم، تعد القهوة من الأعمال التجارية الكبرى، وبلغ استهلاك هذا المشروب أعلى مستوياته على الإطلاق في دبي.

ولكن ما الذي يجعل فنجان القهوة رائعًا حقًا؟ للإجابة عن هذا السؤال زرنا شركة "راو كافي" في منطقة القوز بدبي. تحتوي الشركة على محمصة ومقهى خاص بها ومركز تدريب ومستودع بيع بالتجزئة.

اصطحبنا المالك والمدير التنفيذي مات توغود في جولة وكان لنا معه هذا الحوار.

يورونيوز: هل يمكن أن تخبرنا من أين أتت كل هذه القهوة؟

مات توغود: من جميع أنحاء العالم من آسيا، ومن إفريقيا عبر شمال وشرق إفريقيا، ثم أمريكا الوسطى والجنوبية.

هذا هو حزام القهوة بين المنطقتين المداريتين. ثم نبحث عن الارتفاع، لذلك نريد المزارع التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، لأنها المكان الذي سيمنحك أفضل جودة.

يورونيوز: ما الذي تبحث عنه عند اختيار القهوة؟

مات توغود: إذا كنا في المزارع، فإن أول شيء ننظر إليه هو الأطفال والظروف التي يعيشون فيها، سواء كانوا أصحاء وسعداء ، وهذا دائمًا مؤشر على أن ذوق القهوة سيكون رائعا.

يورونيوز: هل يمكن أن تخبرني عن أنواع القهوة المختلفة التي تستخدمها؟

مات توغود: هناك نوعان رئيسيان. تلك التي تحصل عليها في عالم القهوة المتخصصة ستكون دائمًا حبوب أرابيكا، وتلك التي تجدها معلبة ستكون روبوستا عادة.

يورونيوز: وكيف تغير عملية التحميص نكهة الحبوب؟

مات توغود: كل حبة قهوة عبارة عن مجموعة كاملة من النكهات بداخلها. ما تفعله المحمصة هو الكشف عن تلك النكهات، إذا كان لديك حقًا جودة عالية، فإن التحميص سيعزز تلك النكهات. فكر فقط في طاهٍ حائز على نجمة ميشلان ليأخذ هذا المكون المثالي ويجعله منه أكثر لذة.

في التحميص يمكننا استخدام درجات حرارة مختلفة في أوقات مختلفة لتعزيز أو إبراز نكهات معينة أو إبطال النكهات التي لا نريدها.

يورونيوز: هل يمكنك إخبارنا بنوع النكهات التي سنجدها في القهوة؟

مات توغود: أحيانا، نجد الشوكولاطة، ولكن أيضا نجد الفواكه، الكثير من الفراولة والتوت وغيرها من فواكه الصيف.

وبعد ذلك قد نصل إلى نكهات مثل المشمش والخوخ والنكتارين. ثم هناك نكهة البهارات. كل نكهة تجدها في مطبخك يمكن أن تكون في القهوة".

تزود المحامص مثل "راو كافي" بارات القهوة الحرفية في دبي وتعد "موكا 1450" إحدى هذه الشركات الرائدة في إنتاج القهوة عالية الجودة.

يقول رئيس التنفيذي للشركة غارفيلد كير "أشهر نوعين من القهوة لدينا هما قهوة جامايكا بلو ماونتين وهي موجودة منذ 100 عام ومشهورة جدًا، خاصة في اليابان التي اشترت 80 ٪ من الإنتاج قبل سنوات...والنوع الثاني هي الغيشا الإثيوبية وهي النبات الأم لغيشا بنما الشهيرة والتي تباع بشكل عام في المزاد".

تحضير القهوة في مقهى "موكا 1450" يورونيوز

يورونيوز: ما هي أفضل طريقة لتحضير هذه القهوة باهظة الثمن؟

غارفيلد كير: إنها تفضيل شخصي. يفضل الكثير من الناس "شوميكس" لأنه فنجان نظيف ومتوازن حتى يتمكنوا من تقييم القهوة، لكن بالنسبة لي فهو السيفون وهو أيضا كوب متوازن".

بدأت زراعة القهوة في شبه الجزيرة العربية في القرن الخامس عشر، ولا يزال شرب القهوة جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الإماراتية، حيث ربط ماضي دبي بحاضرها لخلق تجارة قهوة تقدر بمليارات الدولارات.