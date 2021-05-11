افتتاح أول متجر في العالم للحوم المقددة في دبي

أفتتح في دبي "متجر اللحوم المُجففة المُسنة" الوحيد في العالم. إنه يقدم مفهوماً جديداً لمتجر الجزار التقليدي. تُعرض قطع اللحوم المجففة المختارة بعناية في برادات زجاجية حديثة: لحم البقر والضأن والبط والغزلان بالإضافة إلى لحم الجمل المستخدم في طبق الأوزي، تتراوح فترة تعتيق هذه اللحوم من 28 يوماً إلى أكثر من 100 يوم.

صاحب هذه الفكرة هو ميركو بوتلر، معروف بإسم "The Dry Ager Guy"، محترف في مجال الضيافة، له أكثر من 12 عاماَ من الخبرة الدولية.

عادة تتراوح درجة حرارة البرادات التي يضع فيها اللحوم بين درجة ونصف ودرجتين، ونسبة الرطوبة 86 بالمائة. " لكن هذه الثلاجات تعد مختبراً، إنها ليست ثلاجة عادية. خلال الأربعة عشر يوماً الأولى من عملية التعتيق الجاف، تتحلل الأنسجة العضلية، لأن 70 بالمائة من العضلة تتكون من الماء. بذلك يفقد المنتج الرطوبة و"ينكمش"، لكنه يصبح أكثر طراوة. بعدها يبدأ بتطوير النَكَهات"، يقول ميركو بوتلر.

معظم قطع اللحم البقري في متجره قطع قياسية : توماهوك وبورترهاوس وكاوبوي ونيويورك ستريب وغيرها. لكنه لا يتوقف عند هذا الحد، إنه يعتق لحم البط والضأن ولحم الجمل المستخدم في طبق الأوزي أيضاً.

طبق من اللحوم المجففة euronews Credit: Dubai

نجاح رغم الجائحة

فتح ميركو هذا المتجر خلال الجائحة، نجحت فكرته على الرغم من أن كوفيد - 19 أضر كثيراً بالصناعة "لأن المطاعم كانت مغلقة، مطاعم شرائح اللحوم كانت مغلقة لكن الناس بحاجة إليها. إنهم يريدون الحصول على لحوم بهذه الجودة. لذلك يمكن القيام بهذا في المنزل، يقول ميركو بوتلر.

ما يميز متجره هو " جناح التذوق"، يمكن للزبائن تذوق اختياراتهم قبل الشراء وإبلاغهم بطريقة الطهي المقترحة ودرجة حرارة كل قطعة.

يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 70 و 500 يورو وفقاً لنوع اللحوم المختارة.

تتراوح الأسعار من 70 يورو للكيلو غرام الواحد إلى 500 يورو وفقاً لنوعية اللحوم: انغوس، واغيو أو حتى اليابانية A5 التي نادراً ما تعرض للبيع.