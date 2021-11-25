7 طرق يمكنك من خلالها استكشاف الجبال البلغارية خلال أي موسم

بمجرد وصولك إلى مدينة صوفيا الجميلة، قد يكون من الصعب عليك تخيل الذهاب إلى أي مكان آخر خلال عطلتك البلغارية. ولكن عند الابتعاد عن الزحف العمراني، ستجد أوقاتا مثيرة لا نهاية لها في انتظارك في سلسلة الجبال بالريف البلغاري.

مع وجود سلسلة جبال ريلا وبيرين إلى الجنوب الغربي، وجبال البلقان التي تمتد عبر وسط البلاد، هناك شيء يمكن للجميع استخلاصه أثناء رحلة 2022.

1- رحلة تزلج في غاية الأهمية

مع اقتراب فصل الشتاء، تتبادر إلى أذهان الكثير من الناس فكرة التزلج. فإذا كنت تبحث عن شيء مختلف قليلا عن عطلة جبال الألب الكلاسيكية، فقد تكون منتجعات التزلج على الجليد في بانسكو وبوروفيتس وبامبوروفو ضمن اهتماماتك.

لقد فازت قرية بانسكو وهي قرية تقع على سفح جبال بيرين، بجائزة "أفضل منتجع للتزلج في بلغاريا" في حفل توزيع جوائز التزلج العالمية كل عام منذ عام 2013. مع 75 كيلومتر من مسارات التزلج المميزة و 9 كيلومترات من المسارات عبر الريف، هناك منحدرات لجميع للأشخاص ولكل المستويات.

يورونيوز تزلج على الثلج

بعد يوم طويل مفعم بالأدرينالين في المنحدرات، يمكنك الاسترخاء بعد التزلج مع تذوق التقاليد الشعبية البلغارية. في "ميهاناس" أو الحانات البلغارية التقليدية تجد الدفء الذي تبحث عنه حيث يمكنك "تجفيف جواربك الباردة" وتسخين الطعام لملء معدتك وتناول أكواب من "الراقيا" القوية لشحذ حواسك.

2- ركوب الدراجات عبر الممرات

عند ذوبان الثلج، يمكن استبدال الزلاجات بالعجلات والاستمتاع بإثارة جبال بلغاريا عن طريق الدراجة. سيكون خيارنا الأفضل للقيام بجولة بجبال رودوبي.

تُعرف جبال رودوبي، مسقط رأس المغني الأسطوري أورفيوس باسم "القلب الأخضر لأوروبا" بسبب غابات الصنوبر دائمة الخضرة. يمكن أن تأخذك جولة بالدراجة عبر مدينة المنتجعات فيلينجراد، ويمكنك الاستحمام في المياه المعدنية الدافئة، والتجول عبر مرتفعات مضيق بوينوفسكي المذهلة ثم استكشاف أطول كهف في بلغاريا، كهف ياغودينا.

يورونيوز منظر خلاب لقرية أسفل الجبل

3- المشي لمسافات طويلة في موسالا وفيهرين

ربما تتوقف قليلا عن التزلج أو تترك الدراجة جانبا لأنك تتوق لبعض الإثارة التي تسبب الدوار؟ جولة إلى أعالي فيهرين أو موسالا كفيلة بإشباع رغبات أي عاشق للتجول والمشي. يبلغ ارتفاع قمم سلاسل جبال بيرين وريلا أكثر من 2900 متر. قمة موسالا التي يبلغ ارتفاعها 2925 مترًا هي الأعلى في جنوب شرق أوروبا.

يتمتع كلا الجبلين بإطلالات مذهلة على مدار العام. بالنسبة لأولئك الذين لا يتوهمون مثل هذه الرحلة الشاقة إلى القمة، يمكن القيام بجولة لقمة موسالا في يوم واحد بمساعدة مصعد "بورفست" الموجود بمنتجعات التزلج على الجليد خلال الصيف. ومن هناك، يمكن للزائر التمتع بمناظر خلابة على البحيرات الجليدية وبين "بريمروز" أو أزهار الربيع التي تملأ المنطقة والتي تنبت فقط فوق ارتفاع 2200 متر.

يورونيوز دير ريلا

4- رحلة الى الاديرة الجبلية

جزء لا يمكن تفويته من أي رحلة إلى جبال بلغاريا ألا وهو زيارة واحد من أكثر من 100 دير منتشرة في جميع أنحاء البلاد. ومن أجل تجربة دير فريدة من نوعها، يعد دير ريلا خيارا جيدا، فهو مصنف ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، مغارة القديس يوحنا الذي عاش خلال القرن العاشر في ريلا تعدّ موقعا مقدسا منذ ذلك الحين.

أعيد بناء الدير الذي دمرته النيران عام 1862 ليجسد الرؤى المذهلة لعمارة عصر النهضة البلغارية. لا يزال الرهبان يمشون ذهابا وإيابا عبر هذه الجوهرة الثقافية المذهلة التي يكتنفها الضباب والتي ستأخذ أنفاسك عند زياتها.

5- بحيرات جبلية خلابة

على طول رحلاتك الجبلية، قد ترغب في زيارة بحيرة جميلة مع مناظر بانورامية جبلية وهناك الكثير من الفرص للقيام بذلك. ففي جبال ريلا، يمكنك العثور على مجموعتين من البحيرات المذهلة. توفر كل من بحيرات ريلا السبع وبحيرات "أورديني" للمسافرين مجموعة من القصائد الجليدية.

يمكن الوصول إلى بحيرات ريلا السبع الشعبية والشهيرة عبر شاليهات قريبة وفي منتصف أغسطس-آب تُنظم "بانوريتمي"، وهي رقصة في بحيرة كيدني احتفالا بالفيلسوف البلغاري بينسا دونو.

يورونيوز وادي الورود

6- نبيذ جبل البلقان

قد تكون روح الراقيا المحلية قوية بعض الشيء بالنسبة لمعظم الوجبات، فلماذا لا تقرن جولتك الجبلية برحلة إلى وادي الورود، وهي منطقة نبيذ جنوب جبال البلقان.

لا تشكل الجبال مكانا جميلا لوادي الورود فحسب، بل إنها تحمي مزارع الكروم أيضا من الطقس القاسي الذي قد يزعج إنتاج أنواع العنب الفريدة في بلغاريا. من العنب الأساسي الذي يجب فحصه هو العنب الأحمر "ميسكت"، وهو نوع بلغاري قديم ينتج النبيذ الأبيض ذي اللون الوردي.

7- وجبات على ارتفاعات عالية

من خلال مشاركة الكثير من المأكولات مع جيرانها اليونان وتركيا، يمكن للمسافرين توقع الطحينة اللذيذة والبوراك والمسقعة. ولكن في جبال رودوبي ستجد بعض الأطباق البلغارية الحقيقية.

باتاتنيك، فطيرة البطاطس مع أطنان من جبنة سيرين البيضاء البلغارية، هي العشاء المثالي للمتنزه الجائع أو المتزلج الأكول. أما بالنسبة للمسافرين النباتيين، فهناك أيضًا حساء "بوب الشوربة" اللذيذ، وهو حساء الفول الذي يحتوي على خضروات الموسم.