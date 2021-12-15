من البرتغال إلى سنغافورة.. ما هي تكلفة أطول رحلة قطار في العالم؟

من المعروف أن القطارات هي وسيلة النقل البري الأكثر أمانا والأرخص في العالم، ومع افتتاح خط قطار جديد في لاوس، جنوب شرق آسيا، أنشئت أطول رحلة قطار مستمرة في العالم.

ومن المفترض أن تعبر من لاغوس في جنوب البرتغال إلى سنغافورة، وتمر عبر باريس وموسكو وبكين.

قد يستغرق إكمال رحلة السفر 21 يوما على طول الطريق البالغ 18.755 كيلومتراً، وفق حساب المسار الافتراضي الذي أنجزه هواة القطارات على موقع Reddit بمساعدة خبير السكك الحديدية البريطاني مارك سميث من موقع "سيت61".

وقبل ذلك، كانت تنتهي رحلة القطار في فيتنام وتستغرق حوالي 16898 كلم فقط. وكان على المسافرين الراغبين في الذهاب إلى سنغافورة ركوب حافلة من سايغون، عبر كمبوديا، إلى بانكوك.

وفي الثاني من كانون الأول/ديسمبر الجاري، تم افتتاح خط سكة حديد فائق السرعة يربط كونمينغ في الصين بمدينة فيينتيان، عاصمة لاوس. وبالتالي، أصبح بإمكان المسافرين الذين يبحثون عن رحلة قطار طويلة أن ينتقلوا الآن بين بكين وبانكوك ثم إلى سنغافورة والاستمتاع على متن أطول رحلة قطار مستمرة جديدة في العالم.

أطول رحلة في العالم بالقطار.. هل ممكنة حقا؟

ستعبر هذه الرحلة الاستثنائية عبر 13 دولة مختلفة، بما في ذلك إسبانيا وبولندا وبيلاروس في أوروبا، ومنغوليا وتايلاند في الجهة الآسيوية.

وتم إدراج محطات توقف ليلية في مدة الرحلة البالغة 21 يوما، للحصول على التأشيرات والأعمال الورقية والقيام برحلات ربط السكك الحديدية، بحسب خبير الرحلات الطويلة سميث.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتم التوقف في بعض محطات القطار في مدن مختلفة لفترات قصيرة. وقد تكلف تذكرة الرحلة بأكملها حوالي 1200 يورو.

ومن إيجابيات هذا المشروع هو كونه صديقا للبيئة ويقلل من انبعاثات الكربون بشكل كبير. ففي العادة، تنبعث حوالي 1.67 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في رحلة الذهاب فقط من لشبونة البرتغالية إلى مطار شانغي في سنغافورة. في حين أن رحلة القطار أو الحافلة الطويلة قد تؤدي إلى انبعاث ما يقرب من 0.08 طن فقط.

وقد أشار موقع Reddit إلى أن بعض خطوط السكك الحديدية التي تمر عبرها الرحلة قد تكون مغلقة بسبب تفشي وباء كورونا، مثل قطار باريس-موسكو الشريع وقطار موسكو-بكين، ما يعني أن المسافر قد يضطر إلى الانتظار حتى يتم رفع قيود السفر.

بالرغم من طول المسافة والمدة وقيود السفر التي فرضها كوفيد-19 بشكل عام، قد يكون من الجيد تجربة هذه الرحلة ولو مرة واحدة في العمر.