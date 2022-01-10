"إكسبو 2020".. كيف ساهمت دبي في إنعاش قطاع رحلات الأعمال المتضرر بشدة جراء كورونا؟

أظهر تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن الإنفاق على سفر الأعمال في العالم سوف ينتعش بأكثر من 25% في عام 2022 بعد أن تضرر بشكل كبير جراء فيروس كورونا.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تقود الشركات في منطقة الشرق الأوسط الانتعاش بنسبة 49% إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بينما سترتفع نظيرتها في أوروبا بنسبة 36% هذا العام. تعتبر دبي مركزًا تجاريًا رائدا، وتشهد مؤخرا طفرة في رحلات الأعمال بفضل معرض إكسبو 2020 دبي.

منذ المعرض العالمي الأول، المعرض الكبير الذي أقيم في لندن في قصر الكريستال التاريخي في العام 1851 أصبحت المعارض التي تقام في وجهة مختلفة كل 5 سنوات ولمدة ستة أشهر، نقطة التقاء الشركات العالمية ومنصة للابتكار والتجارة والشبكات.

شرع معرض إكسبو 2020 دبي أبوابه أمام ضيوفه من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بعد أن تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وتشارك فيه 192 دولة حول العالم بينها الدولة المضيفة الإمارات( من بينهم 21 دولة عربية).

ومن نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 كسر عدد زوار المعرض العالمي حاجز الأربعة ملايين زائر. قدموا من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف الفئات العمرية والأجناس لحضور الاحتفالات والأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والموسيقية والترفيهية.

"نزدهر معا"

برنامج "نزدهر معا" التابع لإكسبو 2020 دبي والمخصص للأعمال يهدف إلى توسيع شبكات العلاقات محليا وعالميا، ويوفر تطبيقا مدعوما بالذكاء الاصطناعي، يسهّل التفاعل الهادف بين الشركات، وبين الشركات والحكومات وأيضا ما بين الحكومات، ويقترح التطبيق النتائج المحتملة الأكثر ملاءمة للمستخدمين بناء على ملفاتهم الشخصية وخبراتهم وأهدافهم وأنماطهم التفاعلية.

يقول خالد شرف مدير إدارة شؤون الأعمال الدولية في معرض إكسبو 2020 دبي: "نحن، كمنظمين، قمنا بجمع 10 منتديات أعمال تركز وبشكل أساسي على أبرز القضايا التي يواجهها العالم اليوم، مثل المناخ والتنوع البيولوجي والمياه والغذاء والزراعة، والتنمية الحضرية والريفية والتسامح، ونقدم متحدثين بارزين ومبتكرين، أتوا ليعرضوا ما لديهم من أفكار بناءة، ولمعالجة التحديات التي نواجهها كبشر، والعمل معا من أجل التخلص منها".

"بحر من الفرص الجديدة"

تضيف نادية فيرجي، رئيسة الموظفين ورئيسة برنامج الناس والكوكب في إكسبو 2020 دبي القول: " باعتبار هذا المعرض أحد الأحداث الأضخم التي أقيمت منذ بداية جائحة كورونا، سيكون إكسبو 2020 دبي علامة فارقة مهمة بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي. إنه يمثل فرصة غير مسبوقة للشركات بمختلف أحجامها، بما فيها من شركات صغيرة ومتوسطة وناشئة، وكذلك بالنسبة للمنظمات الدولية والهيئات الحكومية من جميع أنحاء العالم للعمل معًا لتعزيز اقتصاد عالمي أكثر تنوعًا وإنصافًا وقدرة على الصمود".

"سواء كنت صاحب شركة محلية، مقرها الإمارات العربية وتسعى إلى توسيع أنشطتها أو رائد أعمال ناشئ يرغب في مشاركة أفكاره وبناء شبكته الخاصة، أو مؤسسة خارجية تتطلع إلى دخول أسواق جديدة، فإن برنامج "نزدهر معا" يقدم لك بحرا من الفرص الجديدة".

تماشياً مع موضوع الاستدامة في إكسبو، تخطط دبي بعد ستة أشهر من المعرض العالمي لإعادة تدوير 80٪ من بيئة إكسبو لبناء مدينة جديدة داخل دبي تسمى دستركت 2020، وصفت بأنها "مركز عالمي متصل للجيل القادم من المبتكرين والمفكرين والرواد"، سيصبح مركزًا تجاريًا آخر داخل الإمارة.

فندق "جي دبليو ماريوت ماركيز دبي" أقصر بـ 25 متراً من مبنى إمباير ستيت في نيويورك.

هذا وتم إنشاء الخليج التجاري، وهو بمثابة مدينة داخل الإمارة. ويعد موطنا للفنادق والمطاعم والتسوق والحياة الليلية. ويتسع لما يصل إلى 1000 مندوب، ويوفر مساحة للمؤتمرات وغرفًا ومطاعم تحت سقف واحد.

يعتقد بيل كيفر، المدير العام لفندق "جي دبليو ماريوت ماركيز دبي"، أن دبي أصبحت مركزًا تجاريًا عالميًا شهيرًا لعدة أسباب، "السبب الأول يكمن في الخدمات اللوجستية المتوفرة للوصول إلى هنا. المنطقة مغطاة بأكملها من قبل طيران الإمارات وهي واحدة من أكبر شركات الطيران الدولية في العالم، ما يعني أن أكثر من نصف سكان العالم يمكنهم الوصول إلى دبي في غضون ست ساعات".

وتابع كيفر قائلا: "إضافة إلى التسهيلات المتعلقة بالحصول على التأشيرة والدخول إلى البلد، وأعتقد أنهم يقومون بعمل مميز للترويج عن المدينة. من ناحية الفنادق، 150.000 غرفة ستكون متوفرة في هذا القطاع قريبا، مما يسمح لنا بالاهتمام بالمجموعات الضخمة، وتضعنا في مستوى مدن مثل لاس فيغاس وبكين وشنغهاي. لذا أعتقد أن العرض وجودة المنتجات هنا تميزنا عن غيرنا وتجعلنا وجهة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم".