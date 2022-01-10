جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان

أعلنت كلية الطب بجامعة ميريلاند الإثنين نجاح جراحين أميركيين في زرع قلب، من خنزير معدل وراثيا في مريض بشري، في أول عمليّة من نوعها. وقالت الكلية في بيان إن الجراحة أجريت الجمعة وأثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم الإنسا، دون رفض فوري.

وكان المريض ديفيد بينيت (57 عاما) قد اعتُبر غير مؤهّل لعملية زرع قلب بشري. ويخضع المريض المقيم في ميريلاند لعناية طبية مركّزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع.

وقال بينيت عشيّة العمليّة: "إمّا أن أموت أو أن أجري عملية الزرع هذه. أريد أن أعيش... إنّها خياري الأخير". ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحاً طارئاً لإجراء هذه الجراحة ليلة رأس السنة، كخطوة أخيرة لمريض لم يكن مؤهلاً لعملية الزرع التقليدية.

وقال الجرّاح بارتلي جريفيث الذي أجرى العملية إنّ "هذه عملية جراحية رائدة وتقرّبنا خطوة من حلّ أزمة نقص الأعضاء". وأضاف قائلا: "نتقدّم بحذر، لكنّنا متفائلون أيضاً بأنّ هذه الجراحة الأولى في العالم ستوفّر خياراً جديداً مهمّاً للمرضى في المستقبل".