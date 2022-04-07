ارتباك جماعي في صفوف المسافرين بعد تغيير اسبانيا لقواعد السفر

تسبب مكتب السياحة الاسباني "إس تي أو" في العاصمة البريطانية لندن في حدوث "ارتباك" جماعي في صفوف السياح في المملكة المتحدة بعد المنعطف الدراماتيكي الذي عاشه الملايين.

فقد أعلن المكتب يوم الأربعاء، أنه سيتم السماح للبريطانيين غير الملقحين بدخول اسبانيا بعد تخفيف القواعد الخاصة بجائحة كورونا. ومع ذلك، وبعد ثماني ساعات فقط أصدر المكتب بيانا أشار فيه إلى أنه أساء تفسير نشرة من الحكومة الاسبانية.

ما هي القواعد الخاصة بالمسافرين من المملكة المتحدة إلى اسبانيا؟

يجب على السائحين البريطانيين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر إظهار دليل على التطعيم الكامل أو تقديم شهادة تعافي لدخول اسبانيا. مكتب السياحة الاسباني يقول: "إذا مر أكثر من 270 يوما على الجرعة النهائية، فإن شهادة الجرعة المعززة مطلوبة أيضا، ويستثني هذا الأمر المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما".

سائحة في أحد شوارع اسبانيا Copyright Canva

هذا يعني أنه إذا لم تكن مصابا بفيروس كورونا في الأشهر الستة الماضية ولم يتم تلقيحك، فلن تتمكن من السفر إلى اسبانيا في الوقت الحالي.

يجب على جميع البريطانيين أيضًا ملء نموذج المراقبة الصحية وهناك قواعد محددة للأطفال والمراهقين أيضا. يمكنك معرفة المزيد حول قيود السفر في اسبانيا عبر المنصات ومكاتب السياحة المختصة.

كيف حدث الخطأ؟

جاء إعلان مكتب السياحة الاسباني بناء على سوء فهم للنشرة الرسمية التي أصدرتها الحكومة الاسبانية. وقد أعرب نائب مدير مكتب السياحة الاسباني في المملكة المتحدة بيدرو ميدينا عن أسفه للارتباك الذي حدث.

"نعتذر بلا تحفظ عن سوء التواصل الذي حدث في وقت سابق اليوم والذي كان بسبب سوء فهم متطلبات الدخول الجديدة".

التغيير الوحيد الذي تم الإعلان عنه، ولم يتم تفنيده، هو أن الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاما بإمكانهم السفر مع شخص بالغ تم تطعيمه بالكامل مع بطاقة تطعيم يمكنهم فقط ملء نموذج الرقابة الصحية.

وعبر تغريدة على منصة تويتر، وصفت جوليا لو بوي سعيد، الرئيسة التنفيذية لشركة "ميزات شراكة السفر" بيان المكتب الاسباني للسياحة بأنه "خطأ فادح".

اسبانيا هي الوجهة الأكثر شعبية لقضاء العطلات للمسافرين البريطانيين. وفقًا لمنصة "ستاتيستا"، فقد زار 18.81 مليون بريطاني البلاد في عام 2017، لكن أعداد الزائرين انخفضت إلى 3.15 مليون فقط في عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19.