سجّلت إسبانيا رقماً قياسياً جديداً في عدد السياّح الأجانب الذي زاروا البلاد خلال العام الماضي، وذلك بعد أن تجاوز عددهم الـ83.7 مليون سائح، بزيادة بلغت نسبتها 1.1 بالمائة مقارنة مع العام 2018.

وأوضح تقرير صادرٌ عن المركز الوطني للإحصاء في مدريد أن إيرادات قطاع السياحة في البلاد بلغت العام الماضي أكثر من 92 مليار يورو مع نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، بزيادة بلغت 2.8 بالمائة مقارنة مع إيرادات العام 2018، وبلغ معدّل إنفاق الفرد الواحد من السيّاح 1102 يورو في العام الماضي، بزيادة بلغت 1.7 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه.

ووفق التقرير فقد تصدّر إقليم كتالونيا المناطق التي قصدها السيّاح العام الماضي حين بلغ عددهم 19.3 مليون سائح، وجاءت جزر البليار المتوسطية شرق البلاد، في المرتبة الثانية، إذ أمّها العام الماضي 13.6 مليون سائح، وفي المرتبة الثالثة حلّت جزر الكناري الأطلسية التي زارها العام الماضي 13.1 مليون سائح،

وتعدّ المملكة المتحدة صاحبة المركز الأول لجهة عدد مواطنيها الذي زاروا إسبانيا العام الماضي، إذ بلغ عدد البريطانيين نحو 18 مليون سائح، تلتها ألمانيا بواقع 11.17 مليون سائح، ثم فرنسا التي قام 11.15 مليون من مواطنيها بزيارة إسبانيا بقصد السياحة.

وأعربت وزيرة الدولة لشؤون السياحة، إيزابيل أوليفر، عن ارتياحها للأرقام التي أوردها التقرير، وقالت: إن "تلك البيانات الرائعة تتيح لنا الدخول إلى العام 2020 بأساس متين وثقة عالية بأن لدينا قطاع سياحي قوي قادر على تمكين إسبانيا من الاحتفاظ بريادتها في هذا القطاع على مستوى العالم".

وأضافت الوزيرة أوليفر أن "البيانات تعكس الدينامية التي تحلّى بها قطاع السياحة العام الماضي، الذي شهد تحدّيات كبرى من قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإفلاس شركة السياحة البريطانية توماس كوك"، على حد قولها.