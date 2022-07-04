شاهد: طوابير طويلة وفوضى في مطار لشبونة بعد إلغاء عشرات الرحلات الجوية

أفادت إدارة موانئ البرتغال أنه تم إلغاء 65 رحلة يوم السبت (40 رحلة وصول و 25 رحلة مغادرة) بسبب قيود عدة في العديد من المطارات الأوروبية. ومن المتوقع إلغاء 41 رحلة اليوم الإثنين (23 رحلة قادمة و 18 رحلة مغادرة)، معظمها من قبل شركة الخطوط الجوية التركية.

وشهدت مكاتب تسجيل الوصول طوابير طويلة، كما أظهرت لوحات وشاشات مواعيد مغادرة التي تظهر تأخيرات هائلة. كما اضطر عدد كبير من المسافرين إلى النوم في أرجاء المطار عقب تأخر رحلاتهم.

يشكو المسافرون من افتقار الخطوط الجوية البرتغالية للمعلومات في الوقت الذي يحتاج فيه الكثير من الناس للحصول على بديل. وبحسب شركة الخطوط الجوية البرتغالية "تاب"، فإن الرحلات الجوية الملغاة يوم السبت كانت بسبب انفجار إطارات طائرة خاصة، مما أدى إلى إغلاق مدرج المطار.

وأدت الاضطرابات التي قام بها عمال المحطات وشركات الطيران إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية في مطارات أوروبية. وتم إلغاء ما يقرب من ألفي رحلة جوية من المطارات الأوروبية الرئيسية خلال أسبوع واحد في شهر يونيو، وفقًا لبيانات من شركة استشارات الطيران سيريوم.