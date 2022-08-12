فيديو: مطار أمستردام يقرر دفع تعويضات للمسافرين المتضررين جراء الطوابير والفوضى

أعلن مطار سخيبول في أمستردام، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، في بيان أنه سيدفع تعويضات للركاب الذين فوتوا رحلاتهم بسبب طوابير الانتظار الطويلة في ظل الفوضى التي شابت فصل الصيف.

مثل العديد من المطارات الأخرى في أوروبا، عانى مطار سخيبول من اضطرابات كبيرة في الأشهر الأخيرة بسبب نقص الموظفين بينما يتعافى قطاع الطيران من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار سخيبول ديك بنشوب في بيان صدر مساء الخميس "انتظر عددٌ كبير من الناس بفارغ الصبر لتمضية عطلتهم في الخارج لاسيما بعد عامين من كوفيد 19. نحن آسفون جداً لأن بعض الأشخاص لم يتمكنوا من السفر بسبب طوابير الانتظار الطويلة على نقاط التفتيش الأمني".

وأكد المطار الهولندي، أن نظام تعويض وُضع بعد استشارة مجموعة مستهلكين هولنديين، سيسدّد التكاليف التي تكبدها المسافرون الذين فوتوا رحلاتهم بين 23 نيسان/أبريل و 11 آب/أغسطس.

تشمل التكاليف حجز رحلة جديدة، وإيجاد رحلة أخرى أو وسيلة نقل أخرى، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة بالقرب من سخيبول.

ومُنح المسافرون المعنيون مهلة لغاية 30 أيلول/سبتمبر لتقديم طلب تعويض.

ونشرت صفحة "هنا هولندا" قبل أيام، تغريدة عبر تويتر أرفقت بصورة لمئات الحقائب المكدسة وجاء فيها: "مئات المطالبات والشكاوى حول الحقائب المفقودة في مطار سخيبول أمستردام..".

ونشر مستخدم آخر مشهدا للطابور في مطار سخيبول يوم الإثنين في الرابع من تموز/يوليو، قائلا "لا تحلم بالعيد في المغرب، إنسى".

بدوره نشر حمد قبل أيام تغريدة، جاء فيها "اللي عنده رحلة من مطار امستردام يجي قبل الرحلة ب ٤ ساعات على الأقل .. المطار زحمة السراوات(الطابور) طالعة إلى برا المطار".

وضع مطار سخيبول حدّاً أقصى لعدد الركاب منذ تموز/يوليو، وأكد أن الإجراء سيستمر حتى تشرين الأول/اكتوبر على الأقل في محاولة لتقليص طوابير الانتظار لأن "كل الأقسام الفاعلة في المطار تقريبًا تعاني من نقص في عدد الموظفين".