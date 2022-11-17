يعود عمرها إلى نحو 5 آلاف عام ومن أعلى المناطق السكنية بالعالم .. تعرف على قرية خيناليق في أذربيجان

من باكو، عاصمة أذربيجان العالمية ننطلق في حلقة جديدة من "إكسبلور أذربيجان" نحو مغامرة فريدة، وهذه المرة من خيناليق، واحدة من أقدم القرى في منطقة القوقاز، يصل عمرها إلى نحو 5 آلاف عام وتعتبر من أكثر القرى عزلة في البلاد.

تقع قرية خيناليق النائية والتي تعد من أعلى المناطق السكنية في العالم على ارتفاع 2350 متراً وهي محاطة ببعض أعلى القمم في أذربيجان، ويصل ارتفاعها إلى 4400 متر.

تميزت القرية التي تستقطب السواح من مختلف أنحاء العالم، بمنحدرات الجبال الوعرة من الحجر الجيري والجرانيت والمنازل التي شيدت من الحصى وتمتد على التل.

اعتاد أهلها كرحمن ساركاروف، على استضافة الزوار ومرافقتهم في جولات استكشاف داخل القرية التي تضم حوالي 380 منزلاً.

وبتراثهم الفريد ولغتهم الخاصة، يتميز أهل خيناليق عن باقي سكان القرى الأذرية.

يصل عدد سكان خيناليق إلى حوالي 2100 شخص، واعتاد أهلها من القرويين على تربية الأغنام والزراعة.

تضم خيناليق عددا من المساجد التي تعود إلى الى القرنين الـ12 والـ 15 وأيضا العديد من الكهوف المقدسة.

ساهمت عزلة خيناليق عن باقي المدن الأذرية، في الحفاظ على أسلوب حياة سكانها التقليدي. ولا يزال أهالي القرية يلتزمون خلال احتفالاتهم من الزفاف إلى المناسبات الأخرى بالطقوس التقليدية المتوارثة من جيل إلى جيل.

وإلى جانب اللغة الأذرية يتحدث أهلها لغة خاصة وهي لغة الـ "خينالوق" khinalug.

واحدة من سمات خيناليق الفريدة، هي منازلها الحجرية القديمة التي تظهر متماسكة وتتميز بشكل موحد للأسقف، وتتراوح أعمار منازلها بين مئتي وثلاثمئة عام على الأقل.

يقول رحمن "بنيت خيناليق في أعلى التل. وشيدت المنازل فيها لتكون تكملة لبعضها البعض. كل سقف هو شرفة الباب الأمامي لمنزل آخر. هذا هو السبب في أنها تبدو كحصن".

وخلال الجولة التي امتدت لساعات عدة، كان لنا فرصة زيارة أحد المنازل التقليدية في هذه القرية المعزولة، وكانت الارضية والجدران المكسوة بالسجاد لافتة للانتباه.

وتتعلم فتيات خيناليق منذ الصغر حياكة السجاد منذ الصغر، لصنع بعض القطع التي يمكن الاستفادة منها عند الزواج وإضافتها إلى المهر.

وبعد ساعات من السير تصل إلى قيريز، أكثر المناطق جمالا في أذربيجان، وواحدة من الجواهر المخفية في هذه المنطقة.

في أذربيجان، هناك الكثير لاكتشافه.